11. bis 15. August Was ist los im Bezirk Zwettl?

Andreas Pfeffer, Julia Träxler, Lukas Pichler, Nadine Damberger, Thomas Hahn, Tobias Damberger laden am Montag, 14. August zum Event „Rock den Lift“ im Zielbereich des Schilifts. Für die Partymusik sorgen "Lemo" und "SÖS". Danach gibt es ein After-Show-Clubbing mit DJ-Musik. Foto: privat

D iesen Freitag gibt es ein Konzert der Meisterkurse im Rahmen von Allegro Vivo um 19 Uhr in der Pfarrkirche Altpölla. Der Markt- und Kirchenplatz in Schönbach wird auch heuer wieder am 15. August beim Korb- & Handwerksmarkt mit Ausstellern und einem großen Rahmenprogramm belebt. Weitere Events vom Freitag bis zum Feiertag am Dienstag im Bezirk Zwettl sind unterhalb angeführt.

Freitag, 11. August Altpölla. Allegro Vivo-Konzert: „Leuchtkraft“, um 19.30 Uhr, in der Pfarrkirche. Arbesbach. Jugendtheaterbühne: „Der Zauberlehrling“, 19.30 Uhr, Klingerhof. Reservierung: www.ticketlotse.com Zwettl. Sommerkino „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ - französische Komödie, veranstaltet vom Filmclub Zwettl, um 20.30 Uhr, im Garten der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung. Samstag, 12. August Allentsteig. HSV Stallfest, ab 14 Uhr, am HSV-Gelände, Wurmbacher Allee. Arbesbach. Jugendtheaterbühne: „Der Zauberlehrling“, um 14 Uhr, im Klingerhof. Reservierung: www.ticketlotse.com Böhmhöf. Hundesport: Info- Veranstaltung zum Herbstkurs (ohne Hund), um 13.30 Uhr, am Ausbildungsgelände. Grainbrunn. Feuerwehrfest mit Heurigenbetrieb, ab 17 Uhr, im Feuerwehrhaus, Vorkirtagsparty, ab 21 Uhr, im JAK – Jugendlicher Aktivclub. Langschlag. Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Langschlag, mit „Die Party Hirschen“, ab 20 Uhr, in den Festhallen. Oed. Vortrag: Asteroid, der die Ära der Dinosaurier beendet hat, um 20 Uhr, beim Astronomischen Zentrum. Pretrobruck. Gartenfest der Freiwilligen Feuerwehr Pretrobruck, ab 17 Uhr, Musik: „Der Bergvagabund“. Rappottenstein. 50-jähriges Bestandsjubiläum: Weisenblasen der Bezirksarbeitsgemeinschaft Zwettl, mit Messe und Dämmerschoppen, ab 14.30 Uhr, im Wirtschaftshof in der Burg. Rappottenstein. „Saturnalien“, Tanzperformance im Rahmen von Temple of Sound von und mit Bert Gstettner und Andrea Nagl, um 17.40 Uhr, am Fabriksgelände Jungwirth. Sonntag, 13. August Friedersbach. Friedersbacher Dirndlkirtag im Faulenzerhotel. Abgesagt. Langschlag. Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Langschlag, mit Frühschoppen, um 14 Uhr Riesenwuzzlerturnier, um 22 Uhr Feuerwerk, Musik: „Elchos“, bei den Festhallen. Martinsberg. Oldtimer-Traktortreffen, veranstaltet vom Oldtimerclub Martinsberg, ab 11 Uhr, beim Sportplatz. Pretrobruck. Gartenfest der Freiwilligen Feuerwehr Pretrobruck, Festmesse und Rahmenprogramm ab 9.30 Uhr, Musik: „Wald4telSound“. Schloss Rosenau. Wandertag des Fremdenverkehrsvereins: Start und Ziel: Bismarckwiese, Startmöglichkeit: 8 bis 12 Uhr. Montag, 14. August Allentsteig. Truppenübungsplatz-Rundfahrt mit Aussiedlermuseum, Treffpunkt: 11 Uhr im Schüttkasten. Ausgebucht. Arbesbach. Jugendtheaterbühne: „Der Zauberlehrling“, um 14 und 19.30 Uhr, im Klingerhof. Reservierung: www.ticketlotse.com Grainbrunn. Nagelturnier des SG Meisner NGT Sallingberg/Ottenschlag, ab 17.30 Uhr, in der Ortsmitte. Kirchbach. Rock den Lift, ab 19 Uhr, im Schidorf. Kleinotten. Funk- und Disconight „Buschfunk“ mit der Wiener Band „Frödl“, der Funkband „Slicks“ aus Waidhofen und dem DJ „Benzo Ferrari“, ab 20 Uhr im Eventstadel. Infos und Reservierungen: www.staudenrauschen.at Schmerbach. Seerosenfest der Dorfgemeinschaft, ab 18 Uhr, beim Vereinshaus. Zwettl. Museumsmontag: Heilkräuter erkennen und riechen – individuelle Teemischungen selbst herstellen, Treffpunkt: um 19 Uhr, Kuenringerapotheke, Weitraer Straße 47. Dienstag, 15. August Grainbrunn. Feuerwehrfest mit Frühschoppen des SG Sallingberg/Ottenschlag und Kirtag. Schönbach. Korb- und Handwerksmarkt mit Gottesdienst, Frühschoppen, Museumsführung und Livemusik, ab 10 Uhr, am Markt- und Kirchenplatz. Syrafeld. Jubiläumsfeier der Landjugend Jahrings mit Saureifenrallye, Frühschoppen und Mittagstisch, ab 9 Uhr. Unterwindhag. Hoffest mit Jubiläumsfestakt und Rahmenprogramm, ab 9 Uhr, beim Biohof Hölzl.