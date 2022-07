12 Meter tief gestürzt Schwer verletzt: Fünfjährige stürzte in Allentsteig aus Fenster

A us einem Fenster des sozialpädagogischen Heimes in Allentsteig stürzte am Montag,11. Juli, gegen 17.30 Uhr ein fünfjähriges Mädchen rund 12 Meter in die Tiefe. Der Vorfall dürfte beim Spielen passiert sein.