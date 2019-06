Das neue Haus der Feuerwehr Weinpolz steht knapp vor der Fertigstellung.

„Die Bauarbeiten verlaufen im Zeitplan, die Außenanlagen sind fast fertig und die Inneneinrichtung wird montiert“, erzählt Feuerwehrkommandant Georg Keinrath im NÖN-Gespräch. Bis zur Eröffnung am 1. September wollen die Feuerwehrmitglieder bereits in das neue Haus übersiedelt sein. Dafür wird auch das Weinpolzer Feuerwehrfest heuer vom ersten Ferienwochenende auf das letzte Ferienwochenende am Samstag, 30. August und Sonntag, 1. September verlegt, wobei auch das 120-jährige Bestandsjubiläum der Wehr gefeiert wird.

Das neue Feuerwehrhaus bietet 389 m² Platz, wovon das Mannschaftsgebäude 235 m und die Fahrzeughalle 154 m Platz bieten. Bisher wurden rund 8.200 freiwillige Arbeitsstunden von den 50 Mitgliedern der Wehr geleistet. Eine Besonderheit sind die Ziegelsteine, die in der Küchenzeile verwendet wurden. Auf ihnen sind die Initialen A. P. abgebildet. Die Buchstaben stehen für August Piffl, der Gründer und Hauptmann der Feuerwehr Weinpolz 1899 war.

Weiters verfügt das Mannschaftsgebäude über einen Besprechungsraum, eine Küche und eine große Garderobe mit Dusche. Bis zur Eröffnung wollen die Feuerwehrmitglieder noch 1.300 Stunden arbeiten, um den Hausbau abschließen zu können.

Planungen begannen bereits im Jahr 2012

Die Planungen begannen bereits 2012, da das alte Feuerwehrhaus, welches 1958-1959 errichtet wurde, durch seine Lage und Größe den Ansprüchen nicht mehr entsprach. Der starke Verkehr entlang der Bundesstraße, an welcher das bestehende Feuerwehrhaus liegt, stellte ein hohes Sicherheitsrisiko bei Schulungen und Einsätzen dar, meinen die Feuerwehrmitglieder.

Ende Juni 2017 starteten schließlich die Bauarbeiten für den Neubau des Feuerwehrhauses an der Ortsausfahrt Richtung Göpfritz. Die Gesamtkosten werden 700.000 Euro betragen. Die FF Weinpolz steuert dazu 355.000 Euro bei, neben den gegengerechneten Arbeitsstunden wird die Feuerwehr 150.000 Euro bezahlen. Land und die Gemeinde Göpfritz werden die zweite Hälfte in Höhe von 345.000 Euro fördern.