Wohin am Wochenende im Bezirk Zwettl

Die Premiere für die Herbstaufführung „Hier sind Sie richtig!“ findet am 14. Oktober im Zwettler Stadtsaal statt. Am Foto: Sabine Jagsch, Kathrin Poinstingl und Mira Leitner (sitzend, v. li.) sowie Manfred Hinterndorfer, Benjamin Gröblinger, Annalena Doppler, Gerald Gundacker und Stefan Leisser (stehend, v. li.). Tickets unter www.oeticket.com. Infos: www.theater.zwettl.at 115 bewundernswerte Oldtimer sind am 14. und 15. Oktober „on the road“. Die Freiwillige Feuerwehr Kottes veranstaltet ihren Heurigen von 13. bis 15. Oktober im Feuerwehrhaus. Am Freitag geht es los ab 12 Uhr mit dem Tag der Betriebe und am Samstag um 13 Uhr mit der Feuerlöscherüberprüfung. Um 20 Uhr beginnt der Dämmerschoppen mit dem Musikverein Kottes. Am Sonntag gibt es jede Menge Spaß in der Hüpfburg. Beginn des Heurigen ist um 9 Uhr. Die Trucker-House-Band spielt am Freitag, 13. Oktober um 19.30 Uhr im Truckerhaus Gutenbrunn wieder schamlos durch die Geschichte der Popularmusik. Mit dabei sind Michi Loidl (Schlagzeug), Georg Haider (Bass), Gernot Hochstöger (Gitarre), Birgit Juster (Klavier), Isabella Hobel (Gesang) und Erwin van Dijk (Gesang/Gitarre).

