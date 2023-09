Riesenwuzzler-Turnier eröffnet die Jubiläumsfeier

Mit dem Riesenwuzzler Turnier eröffnete die FF Altpölla ihre 135 Jahr Feier bei kaiserlichen Sommerwetter und Temperatur um die 28 Grad. Insgesamt zwölf Teams hatten sich angemeldet.

Nach zahlreichen kräftezehrenden, staubigen, schweißtreibenden und durstigen, aber äußerst disziplinierten Spielen konnte schließlich der Sieger und die Platzierten ermittelt werden. Die feierliche Siegerehrung fand am späten Abend im Pfarrstadl statt und wurde von Kommandant Karl Kainrath, seinem Stellvertreter Günther Ponstingl und Gemeinderat Martin Nußbaum vorgenommen.

Die Siegermannschaft, USV Brunn/Wild, sowie die Zweitplatzierten, die FF Lembach, und die Drittplatzierten, SC Eintracht Möchtegern, erhielten Sachpreise und Gutscheine, überreicht vom FF Kommando Altpölla.

Parallel zum Wuzzler-Turnier wurde aufgrund der sommerlichen Hitze auch eine Seidlwertung durchgeführt, bei der ebenfalls Sachpreise an die Sieger und die weiteren platzierten Teilnehmer vergeben wurden. Im Anschluss an die feierliche Siegerehrung folgte der gemütliche und unterhaltsamer Teil des Abends. Die drei Musiker vom Pfarrstadl Echo sorgten mit ihren Evergreens und bekannten Liedern für eine großartige Stimmung und unterhaltsame Momente, die bis in die späten Abendstunden anhielten.