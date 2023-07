Das ist am Wochenende los im Bezirk

Vollbild

Rene Weiland , Nicole Jindra, Alexander Grünbeck, Ulrich Weiland und Stefan Kolm freuen sich auf die diesjährige Hawaiiparty in Großreichenbach am Samstag, 15. Juli. Einlass ist ab 20 Uhr. Zum zweitägigen Feuerwehrfest lädt die Freiwillige Feuerwehr Friedersbach am Samstag, 15 Juli ab 18 Uhr und Sonntag, 16. Juli ab 9 Uhr ins Feuerwehrhaus.

