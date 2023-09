Wohin am Wochenende im Bezirk Zwettl?

Vollbild

Die Freiwillige Feuerwehr Ober Neustift lädt zum legendären „Stoabergfest“ von 15. bis 17. September. Das Fest beginnt am Freitag ab 17 Uhr mit dem Steckerfischessen, danach begleiten „Die jungen Waldensteiner“ musikalisch durch den Abend. Am Samstag sorgt die Band "Popfive" für gute Stimmung während in der "Flascherlbar" zu DJ Mallegro und MDP gefeiert werden kann. Für sicheres Nachhausekommen am Freitag und Samstag wurde ein Busunternehmen organisiert. Mit einer Feldmesse beginnt das Sonntagsprogramm traditionsgemäß um 9 Uhr. Der anschließende Frühschoppen wird durch den Musikverein Schweiggers gestaltet. Für die kleinen Gäste steht eine Hüpfburg für ausgelassenes Spielen bereit. Sophia und Jakob Enengl freuen sich schon auf den Martinsberger Kinderkleider- und Spielebasar im Martinssaal am Freitag 15. September von 15-20 Uhr sowie Samstag 16. September von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Lukas Schlosser bietet ein standardisiertes achtwöchiges Kursformat „Mindfulness-Based Stress Reduction“ (auf Deutsch: „Stressreduktion durch Achtsamkeit“). Einen kostenfreien Infoabend gibt es am Donnerstag, 14. September, 19 Uhr in Zwettl. Anmeldung erforderlich (über VHS Zwettl). Der 8-Wochen Kurs startet am Donnerstag, 5. Oktober von 18.30 – 21 Uhr. Die Teilnahme ist sowohl in Präsenz also auch online möglich. Nähere Infos unter www.seingenuegt.at Das Erntedankfest am Wachtstein in Bad Traunstein wird am Sonntag, 17. September gefeiert und beginnt um 10 Uhr mit einer Messe mit anschließender Agape des Bauernbundes. Der Frühschoppen wird musikalisch von der Musikkapelle Bad Traunstein umrahmt. Es wird sowohl Mittagstisch als auch ein Kindernachmittag geboten und die Tanzband "W3" sorgt für weitere rhythmische Unterhaltung. Didi Sommer gastiert mit dem Programm "Auftrumpfn" am Freitag, 15. September um 19.30 Uhr im Truckerhaus in Gutenbrunn. Karten: www.truckerhaus.at

