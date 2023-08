Wohin am Wochenende im Bezirk Zwettl

Am Sonntag, 20. August findet der traditionelle Bernhardi-Kirtag in Stift Zwettl statt. Veranstaltet wird dieser von der Pfarre Stift Zwettl und den Freiwilligen Feuerwehren der Pfarre Stift Zwettl. Es gibt Kirtagsstandl im Binderhof, Verpflegung im Lindenhof sowie Kaffee & Mehlspeisen im Pfarrhof. Den Frühschoppen spielt die Musikkapelle C.M. Ziehrer. Am Foto: Feuerwehrkommandant Markus Binder, Anna Thaler, Abt Johannes Maria Szypulski, Franz Bretterbauer, Feuerwehrkommandant Karl Bauer, Edith Bruckner und Feuerwehrkommandant Klaus Böhm.

Foto: Franz Pfeffer