Einen Großauftrag mit einem Volumen von knapp zwei Millionen Euro konnte die Baufirma Fessl-Bau an Land ziehen. Sie baut das derzeit größte Leichenkühlhaus am Wiener Zentralfriedhof. Hier können bis zu 528 Särge gekühlt werden, dazu kommt noch eine Außenstelle der Sigmund-Freud-Uni für die Ausbildung von Studenten.

„Dass wir den Zuschlag erhalten haben, freut uns natürlich sehr“, meint Geschäftsführer Rene Zinner, und: „Natürlich hat ein Leichenkühlhaus bei vielen einen negativen Beigeschmack, aber das Sterben gehört einfach zum Leben. Gerade in Wien dauert es oft Wochen, bis ein Verstorbener beerdigt werden kann. Da sind Kühlhäuser unbedingt notwendig.“

Die Baustelle für die neue „Leichenkammer 11“, die sich beim Tor 9 am Zentralfriedhof befindet, koordinieren Gruppenleiter Daniel Klaffl, Bauleiter Lukas Hofbauer und Polier Oliver Dunkel. Die Planung und Bauaufsicht übernimmt Architektin Gerda Eisler. „Die beiden Gebäude werden in Fertigteilbauweise errichtet“, betont Klaffl. Die maximal 528 Särge können in vier Kühlräumen auf sechs Ebenen gelagert werden. Davor wird eine Anlieferungszone mit zehn überdachten Stellplätzen errichtet.

Abschluss für Mitte 2022 geplant. Geplant sind weiters zwei Leichenwaschräume, ein Thanatopraxie-Raum, in dem Verstorbene für eine ästhetische und hygienische Aufbahrung vorbereitet werden, sowie Räume für Portier und Mitarbeiter der Bestatter. Auf das Dach kommt eine Photovoltaikanlage, somit kann die Halle energieautonom betrieben werden. Mitte 2022 soll der Bau abgeschlossen sein.

Die größte Herausforderung ist, dass durch die tiefen Temperaturen in den Tiefkühlzellen kein Permafrost unter den Bodenplatten entsteht. Das würde dem Gebäude nämlich nachhaltig schaden. „Daher müssen wir Heizschläuche im Erdreich verlegen“, erklärt Klaffl.

15 Fessl-Mitarbeiter vor Ort. Die zweite Halle dient der Sigmund-Freud-Privatuniversität. Dort werden eine Obduktionseinheit und eine Gedenkstätte für jene Menschen errichtet, die ihren Körper in den Dienst der Wissenschaft stellen möchten. Diese Halle soll bis zum Frühjahr fertig sein.

Mittlerweile wurde bereits mit den Erdarbeiten begonnen. Es sind 15 Fessl-Mitarbeiter in Wien tätig. Insgesamt beschäftigt Fessl-Bau 150 Mitarbeiter in der Zentrale in Rudmanns und den Zweigstellen in Groß Gerungs, St. Pölten und Wien. Der jährliche Umsatz beläuft sich auf 40 Millionen Euro.