Großgöttfritz: Wo die Bonität wohnt

Bürgermeister Johann Hofbauer hat Grund zur Freude. Seine Gemeinde Großgöttfritz konnte in einer Studie zur Bonität des Zentrums für Verwaltungsforschung abermals Spitzennoten einfahren. Untersucht wurden alle österreichischen Gemeinden in Bezug auf ihre Ertragskraft, Eigenfinanzierungskraft, Verschuldung und finanzielle Leistungsfähigkeit. Die Bonität bestimmt die Kreditwürdigkeit einer Gemeinde und ist damit auch ein guter Indikator für eine abgesicherte Finanzlage.

Mit einem Bonitätswert von 1,21 (1,00 wäre die bestmögliche Note) liegt Großgöttfritz heuer auf Rang zwei in NÖ und österreichweit auf Platz 18. Für die Gemeinde kommt die starke Platzierung nicht von ungefähr, schnitt man doch in den vergangenen Jahren stets hervorragend ab. 2020 war es sogar der erste Platz in NÖ.

Was ist das Erfolgsrezept?

„Wir drehen einfach jeden Euro ein paar Mal um, bevor wir ihn ausgeben, und sind sparsam“, erklärt Hofbauer. Seit Jahren würde man nur notwendige und auch sinnvolle Investitionen tätigen und auf Prestige-Objekte verzichten. So seien Kreditaufnahmen nicht notwendig gewesen. Nur geförderte Kredite für den Kanalbau habe man in Großgöttfritz aufgenommen.

Die Wichtigkeit guter Bonität kann natürlich diskutiert werden. Lieber Schulden und dafür viele Projekte oder andersrum, die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. Fakt sei aber laut Hofbauer, dass es nicht komplett ohne Bonität geht. „Man kann sicher auch eine Zeit lang auskommen, aber nicht ewig“, meint er.

Interessant im zeitlichen Verlauf auch die Entwicklung von Großgöttfritz. So war die Gemeinde 1989 noch am vorletzten Platz im Bonitätsvergleich von Niederösterreich. Seitdem sei es stetig bergauf gegangen, bis man sich am komplett anderen Ende des Spektrums wiederfinden konnte. Damit sticht die Gemeinde im Bezirk Zwettl doch heraus. Nur Göpfritz schaffte es mit Platz 175 ebenfalls in die Top 250 der Studie.

