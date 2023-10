Wohin am Wochenende im Bezirk Zwettl

Vollbild

Unter dem Motto „Open House“ gestaltet der Verein Waldviertler Frauenwirtschaft am Samstag, 21. Oktober von 10 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür am Projekt-Standort Frau iDA in Zwettl. Die Stadtbücherei Zwettl lädt zur Lesung aus dem Buch "Begabte Bäume" im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Österreich liest“ mit Schriftsteller Bodo Hell am Freitag, 20. Oktober ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Bücherei. In den Räumlichkeiten des Autohauses Berger musizieren Birgit Juster, Katalin Mezö, Gabriele Kramer-Webinger, David Mittmann und Georg Yvon "Von Bach bis Milhaud" am Samstag, 21. Oktober um 19.30 Uhr.

