Schwarzenaus Bürgermeister Karl Elsigan: „Populismus erzeugt nur Neid“

NÖN: Sie sind seit 1990 in der Gemeindepolitik aktiv und wurden im Mai 2003 als Bürgermeister angelobt, im Juni danach leiteten Sie die erste Gemeinderatssitzung. Was hat sich durch das Bürgermeisteramt für Sie verändert? Karl Elsigan: Es hat ein neuer Lebensabschnitt für mich begonnen. Ich habe damals schon als Filialleiter im Lagerhaus Schwarzenau gearbeitet, anfangs noch in Vollzeitbeschäftigung. Das war natürlich eine Herausforderung, weil in unserem Bezirk war das so, dass es wenige Bürgermeister gab, die in der Privatwirtschaft Vollzeit gearbeitet haben. Meist waren damals Bürgermeister im öffentlichen Dienst tätig oder Landwirte. Nachdem ich im Verkauf im Lagerhaus gestanden bin, war das wichtig, meine Leistung im Job zu bringen.

Ist das überhaupt zu schaffen, Vollzeitjob und Bürgermeisteramt? Elsigan: Das war schwierig, die Termine auf den Ämtern und auf der Landesregierung mussten ja tagsüber stattfinden. Das war mit meinem Job schwer zu vereinbaren. Auch sind die Leute zu mir ins Lagerhaus gekommen und haben mir ihre Anliegen erzählt. Ich hab sie immer wieder eingeladen, in die Sprechstunde am Gemeindeamt zu kommen. Das war eine Umstellung für die Bürgerinnen und Bürger, denn mein Vorgänger hat am Gemeindeamt gearbeitet und war immer präsent für die Gemeindeanliegen. Aber ich musste auf die Sprechstunde verweisen, denn es war ja meine Arbeitszeit im Lagerhaus, und ich bin meinem Arbeitgeber verpflichtet. 2005 hab ich auf Teilzeitbeschäftigung reduziert, weil es dazu gerade die Möglichkeit gab. Auf Dauer wäre das in Vollzeit nicht zu schaffen gewesen.

War das nicht wirtschaftlich riskant für Sie? Sie konnten ja nicht wissen, wie lange Sie Bürgermeister sein würden. Oder hatten Sie die Option, wieder in Ihrem Job Vollzeit zu arbeiten? Elsigan: Es war mein persönliches Risiko, denn die soziale Absicherung in Form von Arbeitslosenversicherung für den Bürgermeister gibt es nicht. Und ob ich in meinen 40-Stunden-Job wieder zurückkommen hätte können, dafür gab es auch keine Zusage von meinem Arbeitgeber. Wir haben schon bei meinem Antritt als Bürgermeister 2003 über Teilzeit gesprochen, doch ich entschied mich eben aus Gründen der wirtschaftlichen Absicherung damals dafür, noch ein wenig zu warten. Gerade in Zeiten wie diesen wird wieder viel über die soziale Absicherung von Bürgermeistern und Mandataren diskutiert.

Was war trotz dieser privaten Thematik Ihre Motivation, das Bürgermeisteramt anzunehmen? Elsigan: Mich hat Politik generell schon immer interessiert, weil ich immer irgendwo mitgestalten wollte. Meine Jugend hat in der Landjugend begonnen, ich war Bezirksleiter der Landjugend in Allentsteig drei Jahre lang, und ich wollte nicht immer nur der sein, der im Hintergrund alles bejammert, sondern ich wollte mitwirken. Es ist eine Ehre für mich, als Bürgermeister mitgestalten und Verantwortung übernehmen zu können.

Was waren denn die großen Themen in den letzten 20 Jahren in Schwarzenau? Elsigan: Nach dem großen Hochwasser 2002 war die Herausforderung, die Bürger vor Hochwasser zu schützen. Die Bürgerstraße war ja bis zum Schloss überschwemmt, der ganze Sportplatz auch. Hochwasserschutz begleitet uns seit vielen Jahren. Wir haben den Sportplatz verlegt, am alten Sportplatz errichten wir gerade einen Generationentreff. Zudem beschäftigt uns auch die permanente Attraktivierung der Brühlteichanlage. Dazu haben wir geschaut, dass wir mehr Kinderspielplätze errichten können. Das ist uns gemeinsam mit dem Land NÖ gelungen, wir haben zwei neue gebaut und zwei weitere Kinderspielplätze mit Spielgeräten attraktiviert und verbessert.

Hochwasserschutz und Familien – alles für mehr Lebensqualität in der Gemeinde? Elsigan: Ja richtig. Es geht auch um Freizeitgestaltung, dafür Freizeitanlagen zu errichten und natürlich um Baulandwidmungen. Am Kaibrunnen wurde etwa eine Reihenhausanlage der WAV gebaut. In meinen ersten Jahren als Bürgermeister ging es vor allem um sozialen Wohnbau, damit die Bewohner Zuschüsse bekommen, wenn sie weniger verdienen. Zu dieser Zeit war es sehr wichtig, dass wir in Schwarzenau günstige Wohneinheiten schaffen. Betreubares Wohnen war notwendig einzurichten, später kam „Junges Wohnen“. Das wird in der Gemeinde sehr gut angenommen. Wir haben viele Bauland-Siedlungsgebiete im gesamten Gemeindegebiet in Stufen entwickelt. Was Betriebsgebiete betrifft, ist mir wichtig, dass man vorhandene Flächen verwendet, wie eben hier in Schwarzenau mit dem neuen Gemeindeamt. Hier stand ein Haus, das abgerissen wurde und nun wieder ein multifunktionelles Gebäude errichtet wird. Oder auch die Widmungsänderung für den Lagerhaus-Sparmarkt am Lagerhausgelände wirkt gegen weitere Bodenversiegelung. Wir sind eben ein Wohnstandort und kümmern uns auch um optimale Kindergartenbetreuung und eine moderne Volksschule.

Hat das für Zuzug gesorgt? Elsigan: Ja, es hat für Zuzug gesorgt. Aktuell sind in unserer Gemeinde 1.870 Personen gemeldet, der Zuzug ist den Zweitwohnsitzern zuzurechnen. Die Menschen, die bei uns einen Wohnsitz haben, die suchen die Bahnverbindung. Diese Lage an der Franz-Josefs-Bahn und an der B2 ist auch ein Motiv, dass die Leute hierherziehen.

Sie sind ebenso lang auch in der Kleinregion tätig. Was hat sie für Vorteile? Elsigan: Für mich ist es wichtig, dass man über die Gemeindegrenzen hinaus denkt und mit den Bürgermeisterkollegen Themen löst, die nur im Größeren zu lösen sind. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten immer wieder bewiesen, dass man miteinander mehr erreichen kann. So haben wir auch den Knödelland-Radweg, das Glasfaserprojekt oder die Erneuerbare Energiegemeinschaft verwirklichen können. Das Verbindende an der Zusammenarbeit ist schön. Ich sage immer: Populismus erzeugt Neid, und das hat uns die Vergangenheit gezeigt, dass Neid der Gesellschaft schadet.

Das klingt nach einer freudvollen Tätigkeit. Oder wirkt das nur so? Elsigan: Es ist ein Auf und Ab, und so lange man etwas bewirken kann und die Leute mit unserer Arbeit Freude haben, dann habe ich auch Freude. So wie jetzt, wo alles floriert und wir schaffen und bauen können, dann ist das freudvoll.