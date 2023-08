Herzensentscheidung: Schafzucht mit 400 Milchschafen in Langschlag

Vor genau 20 Jahren entschlossen sich Karl Groiß und seine Frau Gerti einen Hof in Bruderndorf bei Langschlag zu kaufen und zu ihrem Zuhause zu machen. Durch Zufall kamen sie auf den Hof im Waldviertel, der ihnen ins Auge stach aufgrund der schon vorhandenen Milchschafe auf dem Betrieb. Karl Groiß, der schon zuvor in der Landwirtschaftssparte tätig gewesen war wusste, dass der Vorteil dieser Nischenproduktion rentabel sein würde. Nachdem sie den Hof 2003 übernommen hatten, wechselte die Familie Groiß 2008 die Molkerei und stellte auf Bio um, nachdem sie auch auf ertragssteigernde Betriebsmittel verzichteten. Der Entschluss zum Biohof zu werden war eine Herzens- und Wirtschaftsentscheidung, da Bio schon sehr gefragt war. Außerdem war der Betrieb, den Karl Groiß vorher verwaltet hatte auch ein Biobetrieb gewesen. Zu den Herausforderungen eines Biohofes gehört laut ihm die stetige Suche nach Alternativen: „Wir hatten schon Experimente mit Lupinen, die allerdings aufgrund unserer Seehöhe nicht erfolgreich waren. Öllein und Sonnenblumen haben aber funktioniert.“

Kaum Preisunterschied zwischen Bio- und Nicht-Bio-Produkten

Die Situation ist allerdings momentan generell schwierig, da die Leute aufgrund der Teuerung sparen und das oft bei Lebensmitteln, aber es sei hier kein großer Unterschied zu nicht Bio-Produkten. Da die Schafzucht sehr rentabel ist haben sich Gerti und Karl Groiß dazu entschieden, sie auf dem Hof weiterzuführen, wo sie nun insgesamt schon rund 40 Jahre ausgeübt wird. Insgesamt halten sie dort cirka 400 Milchschafe. Das Produktsortiment des Lämmerhofs Groiß erstreckt sich breit von sieben verschiedenen Käsesorten über mehrere Dinkelmehle bis hin zu unzähligen Lammwurstprodukten und vielem mehr.

Erzeugnisse in Direktvermarktung

Die Erzeugnisse werden nur an die Endkunden direkt verkauft entweder in Selbstbedienungsläden, per Lieferung oder durch ab Hof Verkauf. Auch an die regionale Gastronomie in Langschlag werden die Produkte geliefert. Zu den Plänen für die Zukunft sagt Groiß, dass er vorhat so breit wie möglich aufgestellt durch die nächsten Jahre Erzeugnisse weiter in top Qualität zu produzieren.