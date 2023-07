21.-23. Juli 2023 Tipps fürs Wochenende: Das ist los im Bezirk Zwettl

Die Freiwillige Feuerwehr Groß Meinharts lädt von Freitag 21. bis Sonntag 23. Juli unter dem Motto: „Join the summerfeeling!“ zum Sommerfest ein. Foto: Foto: FF Groß Meinharts

V eranstaltungshighlights dieses Wochenende im Bezirk Zwettl sind das Sommerfest - „Join the summerfeeling!“ - der Freiwilligen Feuerwehr Groß Meinharts und das Konzert in der Klangburg in Rappottenstein.

Freitag, 21. Juli Groß Meinharts. „Join the summerfeeling!“ - Sommerfest der FF Groß Meinharts, Neon-Party ab 21 Uhr, am Festgelände, bei der fünf DJs für mega Summerpartystimmung sorgen. Weitere Infos unter: www.ff-grossmeinharts.at Langschlag. Klaungpoesie, Richard Wall liest und Treibsound „spüt“, veranstaltet vom Dorferneuerungsverein „Lebendiges Langschlag“, um 19 Uhr, am Hauptplatz. Schönbach. Sommer-Theater am Schönbach: „Der Brandner Kaspar kehrt zurück... die Fortsetzung der Geschichte“, um 20 Uhr, auf der Freiluftbühne im Klosterhof. Schweiggers. Musikerheuriger ab 18.30 Uhr, anschließend Dämmerschoppen mit der Trachtenkapelle Heinrichs bei Weitra, im Pfarrhof. Unterrabenthan. Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr, ab 17 Uhr Fleisch- und Grammelknödelessen. Samstag, 22. Juli Allentsteig. Sommerabendkonzert der Stadtkapelle Allentsteig, um 17 Uhr, beim Musikerheim. Bärnkopf. Ortsmeisterschaft des SSV Bärnkopf, ab 13 Uhr, im Freizeitzentrum. Bärnkopf. Konzert Captain P. & the Sailors of Brauteicht, ab 19 Uhr, im Pfarrgarten Bärnkopf. Echsenbach. Echsenbacher Bierturnier, ab 9 Uhr, beim Tennisplatz. Anmeldung bis 20. Juli unter: 0664/3590092 oder 0676/5116174 Groß Gerungs. Braustätteturnier, ab 10 Uhr, am Sportplatz am Kreuzberg. Groß Meinharts. „Join the summerfeeling!“ - Sommerfest der FF Groß Meinharts, „Gsöchtsessen“ ab 18 Uhr, am Festgelände. Im Anschluss garantiert die Livepartyband "EGON 7" für eine heiße Sommernacht. Kaltenbach. „Kaltenbacher Wallfahrt 2023“, veranstaltet von der Dorfgemeinschaft, Treffpunkt: 8 Uhr beim Beginn des Hohlwegs, ca. 12.30 Uhr Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Gutenbrunn. Anmeldung bis 19. Juli: 0664/9168886. Obernondorf. Kirtag ab 17 Uhr, im Gasthaus Wagner. Oed. Sternenwanderung: Nächtliche Entdeckungsreise am Sommerhimmel – Spaziergang und Beobachtung, um 21 Uhr, im AZM. Purk. Purker Beachvolleyball-Turnier, veranstaltet von der Landjugend, ab 14 Uhr am Volleyballplatz. Rappottenstein. Konzert von Bluespumpm und Judith Pechoc - „The Wild Irish Lasses“, um 19.30 Uhr, Klangburg. Schönbach. Sommer-Theater am Schönbach: „Der Brandner Kaspar kehrt zurück... die Fortsetzung der Geschichte“, um 20 Uhr, auf der Freiluftbühne im Klosterhof. Schwarzenau. Flohmarkt der Dorferneuerung, 8 bis 14 Uhr, in der Weissensteiner-Halle. Stift Zwettl. Vortrag „In der Liebe leben – tragende und abträgliche Beziehungen“, von Rotraud A. Perner, um 16 Uhr, im Bildungshaus. Anmeldung bis 19. Juli: 02822/2020225 Zwettl. Dämmerschoppen C.M. Ziehrer, um 19 Uhr, am Dreifaltigkeitsplatz. Sonntag, 23. Juli Allentsteig. Messe mit Autosegnung, um 9.30 Uhr, in der Pfarrkirche. Arbesbach. Sautrogrennen des ÖKB Arbesbach, von 13 bis 18 Uhr, am Badeteich. Bad Traunstein. Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, im Feuerwehrhaus. Bad Traunstein. Beachturnier der Jugend Bad Traunstein, ab 13.30 Uhr, am Beachvolleyballplatz. Grafenschlag. Magdalenenkirtag mit Standln und Platzkonzert der Musikkapelle, ab 8 Uhr, am Hauptplatz. Groß Gerungs. Welt-Ertrinkungstag, Möglichkeit, ÖSA-Schwimmschein zu erwerben, von 10 bis 12 Uhr, im Freibad. Groß Meinharts. „Join the summerfeeling!“ - Sommerfest der FF Groß Meinharts, Messe ab 9 Uhr, am Festgelände und anschließend Frühschoppen mit dem Musikverein Rappottenstein. Kirchschlag. Blüten- und Fahrradwanderung der Dorferneuerung und der Stockschützen, ab 10 Uhr am Parkplatz des Fußballplatzes. Langschlag. Familiennachmittag am Waldlehrpfad – Bäume und Wildkräuter, Treffpunkt um 14 Uhr am Parkplatz Kasbacherstraße. Anmeldung: 0664/73704344, info@waldviertler-hochland.at Limbach. Fahrzeugsegnung der Feuerwehr Limbach, um 9.30 Uhr, in der Deckerhalle. Neupölla. Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr, im Kulturhof. Obernondorf. Messe um 9.30 Uhr in der Kirche Obernondorf, anschließend Frühschoppen und Mittagessen. Unterrabenthan. Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr, um 8.30 Uhr Feldmesse, anschließend Frühshoppen. Zwettl. Welt-Ertrinkungstag, mit Möglichkeit, ÖSA-Schwimmschein zu erwerben, von 14 bis 17 Uhr, im ZwettlBad.