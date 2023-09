Wohin am Wochenende im Bezirk Zwettl?

Vollbild

Der Kriecherl- & Michaelikirtag in Schönbach findet am Sonntag, 24. September von 9 bis 18 Uhr statt. Bereits zum neunten Mal organisiert ganz Schönbach heuer für die GenussRegion Waldviertler Kriecherl im Rahmen des traditionellen Michaelkirtags diese Veranstaltung Notfallsanitäterin Julia Fischer und Rettungssanitäter Florian Grünstäudl laden zum Blutspenden in Schönbach ein. Die Aktion findet von 9-12 und 13-15.30 in der Mittelschule statt. Christoph W. Bauer liest aus dem autobigrafischen Roman „Peter Härtling in Zwettl – Nachprüfung einer Erinnerung“ um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Zwettl. Das dritte und letzte Staudenrauschen-Event im heuerigen Jahr ist das "Stadlrock" am Samstag, 23. September im Eventstadel in Kleinotten.Auf die Bühne kommen "Freischwimmer", eine Wiener Band mit Waldviertler Wurzeln, "Mc Cover", die bekannte Rockhits neu interpretieren und "The Heyokas" aus Salzburg und Bayern.

