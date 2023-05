„Stellen Bären nicht zur Schau“

Im Mai 1998 hat die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ mit dem Bärenwald sein erstes Bärenschutzzentrum gegründet. Die heutige Geschäftsführerin Sigrid Zederbauer ist dort seit 2001 beschäftigt, sie begann als Tierpflegerin und leitet seit vier Jahren den Bärenwald.

Sie erinnert sich an die Herausforderungen der Anfänge. „Was hier vor 25 Jahren errichtet wurde, war Pionierarbeit. Man hatte noch keine Erfahrungen damit, einen Wald einzuzäunen, um Bären zu halten.“ Auch habe man nicht gewusst, wie sich Bären verhalten, ob sie etwa auf Bäume klettern. Hier wurde ein spezielles Zaunsystem errichtet, elektrisch abgesichert, auch mit Notstromaggregat zu betreiben.

Know-how und Entwicklung in Arbesbach. „Unser System ist heute weltweit anerkannt“, ist sie stolz. Es sei der Bärenwald in Arbesbach zwar der kleinste in Europa, aber hier sei so viel Know-how und Entwicklung eingeflossen, dass sogar asiatische Techniker hierher gekommen sind, um sich vor der Errichtung eines Bärenwaldes zu informieren. „Auch vietnamesischen Behörden haben wir hier unser Konzept gezeigt. Sie informierten sich hier, wie sie in ihrem Land ein Bärenwald-Projekt umsetzen könnten.“

Dem einst gefangenen Bären ein neues Leben ermöglichen. Die Bärenwälder europaweit dienen nicht dazu, um Bären zur Schau zu stellen, sondern in engsten Käfigen gehaltene, gequälte Bären und Tanzbären zu befreien und ihnen ein artgerechtes Leben mit mehr Freiheit zu gewähren. Die Befreiung der Bären erfolgt nicht mit Gewalt, aber durch Druck der Bevölkerung und massiven Aufwand von „Vier Pfoten“. So sei es bei der ehemaligen „Gallenbärin“ Nhi Nho gewesen, die später in den Bärenwald Ninh Binh (Vietnam) gerettet werden konnte. „Diese Bärin hing an einem Dauerkatheter, um ihren Gallensaft zu entnehmen“, weiß Zederbauer. Gallensaft der Schwarz-Bären sei in der TCM als Stärkungsmittel sehr beliebt. „Das ist zwar seit kurzem verboten, aber es gibt Schwarzhandel.“ Seit zehn Jahren kämpft „Vier Pfoten“ dort für die Befreiung der Bären, seit fünf Jahren besteht dort ein Bärenwald von „Vier Pfoten“.

Die Bevölkerung kann Druck auslösen. Der Sinn der Bärenwald-Projekte sei nicht, die Bären alle nach Österreich zu holen, sondern sie in Ländern zu errichten, wo die Bären gequält werden, um dort herrschende Tierquälerei aufzuzeigen. Wie z.B. in der Ukraine, aus der sie Videos kennt, in denen angekettete Bären gegen ein Rudel von Jagdhunden kämpfen mussten „Die Hunde wurden darauf trainiert, den Bären anzugreifen, überleben sie das, gelten sie als besonders robust und für die Jagd geeignet“, so Zederbauer. Bär und auch Hunde seien danach oft schwer verletzt, der Bär käme wieder in seinen engen Käfi ... Diese Problematik der Tierquälerei würde oft den Behörden überlassen, doch der Einfluss von Einzelpersonen übe viel mehr Druck aus, bis die Besitzer der Bären gar freiwillig ihre Bären an „Vier Pfote“ übergeben, so wie es auch zuletzt bei Restaurantbär Mark gewesen sei. „Ich finde das sehr beachtlich, dass Einzelpersonen immer wieder Fotos und Videos machen, hartnäckig bleiben und in Gemeinden, Schulen und bei Vorträgen die Bevölkerung sensibilisieren.“ Das tue man auch im Bärenwald, in dem nicht nur stundenlang die Bären beobachtet werden können. Hier wird auf die grausamen Schicksale dieser Wildtiere aufmerksam gemacht – und natürlich auch auf andere Problematiken der Tierhaltung europaweit.

Lange Eingewöhnungszeit der Bären. Wenn man nun mit so viel Aufwand und Widerstand einen Bären aus seinem Käfigleben befreit und ihn in das neue Gehege holt, dann nutzt das Tier den Wald anfangs gar nicht. „Da waren die Beschäftigungsmaßnahmen mit den Tieren der Schlüssel zum Erfolg.“ Damit sie selbstständig nach ihrer langen Gefangenschaft das Grundstück erobern können, motivieren die Tierpfleger, indem sie das Futter verstecken. „Der Bär dreht einen Stein um und findet darunter eine Karotte. Das hilft ihm, den Weg in ein neues Leben leichter zu machen.“ „Restaurant-Bär“ Mark, der im Winter aus Albanien nach Arbesbach kam, habe große Sorgen bereitet, war apathisch und hat sein Futter verweigert. Mittlerweile nützt er schon seinen Teich zum Baden.

Heuer soll der Spatenstich für ein zusätzliches Bärengehege stattfinden. Dann ist der Bärenwald fast doppelt so groß für bis zu vier weitere Bären.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.