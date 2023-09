Wohin am Wochenende im Bezirk Zwettl?

Der Verein Waldviertler Frauenwirtschaft veranstaltet in Kooperation mit der Gesunden Gemeinde Zwettl und der Wirtschaftskammer Zwettl am 2. Oktober von 14 bis 19 Uhr eine Fachmesse in der Wirtschaftskammer unter dem Motto „Meine Arbeit nach der Arbeit – es lohnt sich aktiv zu bleiben/ werden“.

Foto: Waldviertler Frauenwirtschaft