Ausgerechnet im Jubiläumsjahr zu 30 Jahren Kunsteisbahn Zwettl steht der Eissportverein (ESV) vor gewaltigen Problemen: Obmann Josef Layer beendet altersbedingt seine Tätigkeit im Herbst, weitere Vorstandsmitglieder legen ebenfalls zurück. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich, sollten sich keine Nachfolger finden, der ESV auflöst und es keinen Betreiber für die Bahn geben wird.

Erste Gehversuche auf „Buagamastalockn“

„Wer rettet die Kunsteisbahn?“, fragt der 67-jährige Layer beim NÖN-Besuch auf der Kunsteisbahn. Er selbst ist mit 14 dem Verein beigetreten. Zuvor lernte er das Eislaufen auf der früheren „Buagamastalockn“ in der Gartenstraße, seine ersten Eislaufschuhe bekam er als Neunjähriger.

Später war er als Eishockeyspieler sowie als Platzsprecher tätig. Seine Tätigkeit als Stockschütze möchte er ebenfalls heuer beenden: „Weil meine Leistungen nicht mehr zufriedenstellend sind“, sagt er. Seit 2002 ist Layer Obmann beim ESV, zuvor Vereinskassier.

Neben der Heimstätte für sportliche Erfolge im Eishockey und Eisstockschießen dient die Kunsteisbahn den Zwettlern auch als Treffpunkt: „Viele Kinder freuen sich auf die traditionellen Eisfeste und Eisdiscos“, erklärt Layer. Im Sommer steht der Platz für die Ferienspiele und das Pfingstspektakel zur Verfügung.

Bodenmatten bis nach Oberhof geschwemmt

Der Startschuss für die Arbeiten an der Kunsteisbahn fiel im März 1991: Zuvor gab es dort einen Natureislaufplatz mit einem Vereinsgebäude. In über 3.000 freiwilligen Arbeitsstunden wurde das neue Gebäude sowie die 30 mal 60 Meter große Bahn errichtet. Das erste Eisfest folgte im Februar 1992. Aber auch an die Schattenseiten erinnert sich Layer: Im Katastrophenjahr 2002 drang eine Flutwelle am 7. und 8. August zwei Meter hoch in das Vereinsgebäude ein und zerstörte die komplette Inneneinrichtung. Eine zweite Flutwelle am 14. August schwemmte Begrenzungsbanden und Bodenmatten weg: „Einige davon haben wir im Oberhof gefunden, andere sind im Stausee gelandet“, erinnert sich Layer. Nach den Aufräumarbeiten konnte der Betrieb bereits am 5. Dezember des selben Jahres gestartet werden.

Eislaufen bei bis zu zehn Grad Celsius

Aber was braucht es überhaupt, um in Zwettl Eislaufen zu können? Das Eis wird mit einer sogenannten Solekälteanlage erzeugt und erlaubt einen Eislaufbetrieb bis zu plus zehn Grad Außentemperatur. Mehrere Fühler in den Eismatten messen die Eistemperatur, die bei konstanten minus acht Grad Celsius liegt. Mit der anfallenden Abwärme wird das 220 Quadratmeter große Gebäude beheizt.

Immer wieder an Platz gefeilt

In den vergangenen 30 Jahren wurde immer wieder restauriert: 1999 wurde die elektronische Anzeigetafel fürs Eishockey installiert, 2004 erhielt der Platz einen neuen Asphalt. 2017 wurden neue WC-Anlagen errichtet. 2020 kamen neue Scheinwerfer samt Tonanlage. Aus einem geplanten „Pumptrack“, also einen Parcours für Mountainbiker (die NÖN hat berichtet), dürfte es nichts werden: Diese Pläne wurden laut Layer verworfen.