Kultur auf „Teuf(e)l komm raus“ von 7. bis 9. September:

Sechs Veranstaltungen gibt es an drei Tagen in Kooperation mit der Stadtgemeinde Zwettl anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Andreas Teufl.

Freitag, 7. September, 19.30 Uhr: Fusion Latina, Latin-Pop und Latin-Schmankerl aus Jimmy‘s Kuchl; Schauraum von Mercedes Benz.

Samstag, 8. September, 10.30 Uhr: Jazz-Frühschoppen mit Billy & Johnny (Bluegrass) im Café Süd und Blue Note Six (Dixieland) im Leutold. Ab 14 Uhr: Open Rathaus mit einem Ensemble der Regionalmusikschule Waldviertel-Mitte, Isolde Kerndl, der Theatergruppe Zwettl sowie einer Kreativstation der Neuen Mittelschule Stift Zwettl.

Sonntag, 9. September: 10 Uhr Dirndlgwandsonntag in der Stadtpfarrkriche mit dem Musikverein C. M. Ziehrer, den Zwettler Vocalisten, dem Kirchenchor und dem Singkreis Zwettl sowie Gabriele Kramer-Webeinger an der Orgel. Gespielt wird die Deutsche Messe von Franz Schubert. Ab 11 Uhr Frühschopen in der „Goldenen Rose“ mti dem Volksmusikensemble Smaragd, den Zwettler Vocalisten und den Schuhplattlern aus Martinsberg.