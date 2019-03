Das Mohndorf Armschlag feiert mit seinen knapp 100 Einwohnern heuer den 30. Geburtstag. Zum Jubiläum sind heuer wieder jede Menge Veranstaltungen geplant.

Mit dem Tag des Mohns wurde am 17. März in die heurige Saison gestartet. Der Namenstag der Heiligen Gertraud („Die Getraud, die den Mohn baut...“, wie es in alten Überlieferungen heißt) holte auch heuer wieder das Mohndorf aus dem Winterschlaf.

Die Armschläger und alle Mohnliebhaber feierten zum Auftakt die Heilige Messe in der Pfarrkirche Sallingberg, die musikalisch von der Mohnblütenmus und vom Sallingberger Chor „Drüber und Drunter“ gestaltet wurde. Im Namen von „Gertraud“, Schutzpratonin für Feld und Gartenfrüchte, ging es im Anschluss nach Armschlag zum Mohnwirtshaus Neuwiesinger, um gemütlich Waldviertler Mohnnudeln zu verkosten.

Adi Kastner hatte vor 30 Jahren zündende Idee

Mohndorf-Obfrau Edith Weiß erinnert sich an die Anfänge des Mohndorfes und einer Idee vom späteren Regionalmanager Adi Kastner, wieder Mohn in das Waldviertel zu holen. „Damals meinte er: Vielleicht fährt eines Tages mal jemand wegen des Mohns ins Waldviertel, wie wegen der Tulpe nach Holland“, schildert Weiß im NÖN-Gespräch.

Bereits 1981 entstanden die ersten Mohnfelder in der Region, 1985 gab es das erste Mohnfeld auch im Dorf. „Ich weiß noch, wie die Menschen 1986 beim blühenden Mohnfeld stehen geblieben sind und nur geschaut haben“, erzählt Mohnwirtin Rosemarie Neuwiesinger. So wurde am Edelhof Mohn dann bereits so gezüchtet, dass er entweder weiß oder rot blüht.

1989 war es dann so weit: Die Familien des Dorfes und die Neuwiesingers eroberten das Prädikat „Mohndorf“. Es wurde ein Mohnlehrpfad durch das Dorf geschaffen, weiters wurde von den Landwirten begonnen, Informationstafeln vor ihre Bauernhöfe zu stellen, um zu informieren, was sie produzieren und anbieten.

1998/1999 wurde dann der Mohnladen eröffnet. Immer mehr Busgruppen kamen am Mohndorf vorbei. Speziell für die Gäste, die nicht viel Zeit zum Verweilen haben, ist der Laden optimal. Zuvor wurden im Mohndorf aber auch schon „Mohnzimmer“ und „Mohnappartments“ angeboten.

Das wahrscheinlich größte Mohnbild der Welt wurde 2008 und 2009 ins Leben gerufen. Künstler Karl Moser fertigte am Parkplatz auf eine Länge von 60 Metern und einer Höhe von 4,5 Metern die Waldviertler Mohnlandschaft mit riesigen Mohblüten, Mohnkapseln und Waldviertler Dreiseithöfen an.

Mohnwanderwege, Mohnspielplatz, Mohngarten und vieles mehr entstanden im Laufe der Jahre, sodass in Spitzenjahren bis zu 30.000 Gäste das Mohndorf besuchen.

Der Mohnkirtag wurde bis 2016 gefeiert und lockte bis zu 8.000 Besucher an diesem Tag an. Für das Dorf, in dem 75 Prozent der Bewohner noch immer beim Mohndorf in irgendeiner Art und Weise mithelfen, wurde das letztendlich zu viel und es wurde stattdessen der „Mohn.Genuss.Herbst“ ins Leben gerufen.

Reinhard Hofbauer Die Mohnwirtsfamilie Neuwiesinger freut sich, das Jubiläum des Mohndorfes gebührend feiern zu können. Im Bild mit dem Mohnmörser vor den Mohnmühlen: Franziska Neuwiesinger-Hörth, Rosemarie und Johann Neuwiesinger und Sonja Lintner.

Einen besonderen Schwank aus den 30 Jahren Mohndorf, weiß Mohnwirt Johann Neuwiesinger zu erzählen: Als Bill Clinten knapp nach der Jahrtausendwende in Wien zu Gast war und dort eine Rede hielt, wollten die Köche einen Weißmohnauflauf zubereiten.

Sie hatten aber plötzlich eine Weißmohn-Not und riefen schließlich bei den Neuwiesingers an: „Als ich den Mohn nach Wien lieferte, fragten sie mich, was ich dafür bekäme. Ich sagte, ich will eine Unterschrift von Bill Clinton auf einer Speisekarte und erhielt sie auch“, lacht der Mohnwirt und präsentiert voller Stolz die Karte.

Großer Höhepunkt im Veranstaltungsreigen wird der Radio NÖ Frühschoppen am 5. Mai sein, bei dem 30 Jahre Mohndorf gefeiert werden. Mit der Wallfahrt nach Grainbrunn am 28. September endet die Saison. In der Bründlkapelle Grainbrunn wird ein Gnadenbild von Maria mit dem Jesuskind und einem Mohnzuzler aus 1517 gezeigt.