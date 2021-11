Zwettl: Sauna ging in Flammen auf

Laut Polizei nahm die Besitzerin gegen 18.30 Uhr die aus Holz selbstgebaute Sauna in Betrieb und schaltete dazu den elektrisch betriebenen, neuwertigen Saunaofen ein. Vier Personen hielten sich dann bis gegen 21 Uhr in der Sauna auf, dann verließen diese Personen laut der Besitzerin die Sauna ordnungsgemäß und begaben sich in ihre Quartiere.

45 Minuten später bemerkte die Besitzerin den aufsteigenden Rauch aus der Sauna. Sie versuchte noch mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen, was jedoch erfolglos war, und verständigte die Feuerwehr.

Der Brand wurde von den Feuerwehren aus Germanns, Hörmanns und Großhaslau mit rund 35 Mitgliedern unter Kontrolle gebracht. Auch das in Jahrings stationierten Atemluftfahrzeug war vor Ort. Kurz vor 23 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Polizei.