Neues Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Brand gesegnet

Feuerwehrkommandant Christian Wandl und sein Stellvertreter Michael Gutmann konnten bei diesem Festakt zahlreich erschienenen Besucher begrüßen. „Vor 137 Jahren haben sich die Bewohner des Ortes entschieden, eine Feuerwehr zu gründen und aufzubauen. Unter damaligen Bedienungen war das sicher ein schwieriges Vorhaben“, erklärte Kommandant Wandl, der das neue HLFA 3 vorstellte. „Dieses Fahrzeug entspricht den höchsten Ansprüchen der Wehr und wurde genau auf unseren Bedarf abgestimmt. Es hat 380 PS, einen 4.000 Liter Wassertank, Wasserwerfer, Atemschutzgeräte und ein Stromaggregat.“ Die Gesamtkosten beliefen sich auf 389.000 Euro, wobei vom Land Niederösterreich 80.000 Euro und der Rest je zur Hälfte von der Marktgemeinde Waldhausen, von der Feuerwehr, von Betrieben und von der Bevölkerung übernommen worden ist. Sehr erfreulich sei für die Feuerwehr die Rückvergütung der Mehrwertsteuer.

Bezirkskommandant Ewald Edelmaier zeigte sich erfreut über diese Anschaffung: „Auch hier wird dieses Fahrzeug zukünftig für schnellen Einsatz bei Bränden, Unwetter und Katastrophen sorgen. Aber die Ausbildung der Feuerwehrmitglieder wird in Zukunft noch mehr Bedeutung bekommen.“ Auch Carina Bauer, die Bezirkshauptmann Markus Peham vertrat, und Bürgermeister Christian Seper bedankten sich bei allen Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren samt ihrer Familien, die ihre kostbare Zeit opfern, um für die Bewohnern in Notlagen zur Verfügung zu stehen. „Ohne diese Arbeit und das Engagement wäre die Gemeinde nicht so sicher und lebenswert. Das neue Feuerwehrauto ist ein Symbol für unsere Verpflichtung, die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten“, sagte etwa Seper. In seiner Festrede ging Landesrat Ludwig Schleritzko auf den tragischen Brand im Landesklinikum Mödling ein. „Hier hat sich gezeigt, wie unverzichtbar die Feuerwehren in unserem Land sind.“ Schleritzko dokumentierte dies mit eindrucksvollen Zahlen und Fakten: 2022 gab es in Niederösterreich 65.000 Einsätze und es wurden 5,4 Millionen freiwillige Stunden von Ehrenamtlichen geleistet. Das Land Niederösterreich und die Gemeinden unterstützen die Feuerwehren pro Jahr mit 25 Millionen Euro und es werden 100 neue Fahrzeuge angekauft. Es gibt 100.000 Mitglieder bei den Feuerwehren in NÖ, die jeden Tag für ihren Einsatz bereit sind.

Ein besonderes Dankeschön gab es für die Patinnen Hildegard Pichler, Eva Ebner und Gertrude Wagner, sie bekamen eine Urkunde und Blumensträuße. Weiters wurde an Ehrenmitglied Gerald Schweighofer die Florianiplakette des NÖ Landesverbandes überreicht. Den Festakt umrahmte die Blasmusikkapelle Waldhausen unter der Leitung von Silvia Klafl.