Lagerhaus baut neues Autohaus in Zwettl

Lagerhaus Zwettl investiert 4,8 Millionen Euro in Bau eines neuen Autohauses. In der Automobilbranche, die vor großen Chancen aber auch Herausforderungen steht, haben die Kunden hohe Ansprüche und Erwartungen. Im Lagerhaus Zwettl hat man sich dazu entschieden, diesen Ansprüchen gerecht zu werden und errichtet ein neues Autohaus gegenüber dem Haus und Garten Markt in der Pater Werner Deibl-Straße.

Die Böschung wurde bereits abgegraben und mit den Vorbereitungen für den Bau wurde begonnen. Das Gebäude wird in den Hang gebaut und ist so konzipiert, dass man vom Parkplatz aus direkt in die Verkaufsräume der unterschiedlichen Automarken kommt. Ein Teil des Gebäudes steht auf Säulen, daraus ergibt sich ein Unterstand für Fahrzeuge. Geplant sind beim neuen Autohaus auch eine Portalwaschanlage und zwei SB-Waschplätze. Die frei werdende Fläche am Syrnauer Platz wird in Zukunft zur Gänze für den Werkstattbetrieb genutzt. Auch die Tankstelle bleibt am Standort Syrnauer Platz.

Neuer Standort soll Frequenz erhöhen

Die Wahl des Standortes hatte mitunter auch damit zu tun, dass man die Frequenz des Marktes nutzen möchte. Errichtet wird das Gebäude, das im Raiffeisen Lagerhaus selbst geplant wurde, aus Betonfertigteilen und Holz, wobei zum Großteil die eigenen Gewerke im Einsatz sind. „Die Automobilbranche ist dynamisch und wir müssen uns für die Zukunft gut aufstellen. Das heißt nicht nur, ein zeitgemäßes Ambiente für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen, sondern auch die künftig gefragte Infrastruktur in Richtung E-Mobilität“, so Wolfgang Häusler, Geschäftsführer im Lagerhaus Zwettl.

Die Tankstelle und die Waschplätze am Syrnauplatz bleiben bestehen. Die durch die Übersiedelung des Autoverkaufs frei gewordenen Hallen werden für die Erweiterung der Kfz-Werkstätte genützt. Die Eröffnung des neuen Autohauses ist für das Frühjahr 2024 geplant.