4. bis 6. August Wohin am Wochenende im Bezirk Zwettl?

Lea Haag, Julia & Johanna Krammer und Sarah Gattringer von der Landjugend Rappottenstein freuen sich schon auf das Sautrogrennnen am 6. August in Ritterkamp und laden alle recht herzlich dazu ein. Ab 10.30 Uhr ist Frühschoppen und ab 13 Uhr Rennbeginn. Foto: Werner Gundacker

D ieses Wochenende wird unter anderem in Allentsteig ordentlich gefeiert, denn die Feuerwehr feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Einen ruhigeren Abend kann man hingegen am Freitag in Zwettl bei der Vernissage von Richard Wiesinger und beim Open-Air Sommerkino im Innenhof des Gasthauses zur Goldenen Rose verbringen.

Freitag, 4. August Allentsteig. 150 Jahre Feuerwehr Allentsteig, mit Firmenabend und Blaulicht-Disco, ab 20 Uhr, im Meierhof. Arbesbach. Regionalmarkt von 14 bis 18 Uhr im ehemaligen Gasthaus Klinger am Hauptplatz. Sallingberg. „Xangl“. Singen, musizieren, zuhören, ab 18 Uhr im Pfarrgarten. Walterschlag. Karibischer Abend, veranstaltet vom Dorfhausverein, ab 20 Uhr, im Dorfhaus. Zwettl. Vernissage zur Ausstellung „Abstrakte Bilder“ von Richard Wiesinger, um 20 Uhr, in der Halle Glasbau Ertl. Zwettl. Sommerkino: „Sterne unter der Stadt“, um 20.30 Uhr, im Innenhof der Goldenen Rose. Samstag, 5. August Allentsteig. 150 Jahre Feuerwehr Allentsteig, Feldmesse, Festakt, und Firefighter-Party, ab 19 Uhr, im Meierhof. Arbesbach. Brotbacken beim Steinbackofen, veranstaltet vom Verschönerungs- und Dorferneuerungsverein Arbesbach, um 14 Uhr, am Galgenberg. Bad Traunstein. 62. Wachtsteinfest, ab 20 Uhr, am Wachtstein. Edelhof. Open Air am Edelhof, ab 20 Uhr, bei der Sportanlage. Tickets: sc.zwettl.at Grafenschlag. Frauenfrühstück, veranstaltet von den Frauen der SPÖ, ab 8.30 Uhr, im Park vor dem Gemeindeamt. Großhaselbach. „Musikheuriger“, um 18 Uhr, im Musikhaus. Kottes. Platzlfestl, ab 19 Uhr mit Livemusik, beim Gasthaus Schrammel. Stift Zwettl. Geführte Wanderung durch den Klosterwald, Treffpunkt: um 14 Uhr beim Parkplatz P2. Anmeldung bei Zwettl-Info im Alten Rathaus: 02822/503-128 oder zwettlinfo@zwettl.gv.at Zwettl. Wald4/Festival: Literaturfest zum Abschluss - Finissage des Vereins „Buchenleser“, „Geschichten aus dem Hörer – Akustisch-literarische Kunstwerke“, ab 13.30 Uhr, am Dreifaltigkeitsplatz. Sonntag, 6. August Bad Traunstein. 62. Wachtsteinfest, ab 10 Uhr, am Wachtstein. Etzen. Etzener Kirtag ab 10 Uhr im Landgasthaus Mathe. Kottes. Platzlfestl mit Frühschoppen, ab 9.30 Uhr, beim Gasthaus Schrammel. Martinsberg. Pfarrfrühschoppen nach der Messe, ab 8.30 Uhr, im Martinssaal. Martinsberg. Kirtag, veranstaltet von der Gemeinde, ab 8 Uhr, am Marktplatz. Ritterkamp. Sautrogrennen der Landjugend Rappotten-stein, mit Frühschoppen, ab 10.30 Uhr, beim Kleinen Kamp. Schwarzenau. Oide Hodan mit Karel Pixa und Ernst Köpl, um 17 Uhr, in der Kaminstube. Reservierung unter:Tel. 02849/2271