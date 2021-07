Ein 41-Jähriger aus der Gemeinde Waidhofen führte am 12. Juli gemeinsam mit drei weiteren Arbeitern in Ottenschlag, Gemeinde Zwettl, Arbeiten bei der Errichtung einer Maschinenhalle durch. Gegen 8.30 Uhr stieg der 41-Jährige laut Polizei auf eine etwa sechs Meter lange Aluleiter, um diverse Abmessungen am Giebel durchzuführen. Auf der Höhe von knapp drei Metern rutschte die Leiter auf dem glatten Betonboden nach hinten weg.

Der 41-Jährige sprang noch von der wegrutschenden Leiter auf den Boden und verletzte sich dabei. Der Mann wurde von der Rettung ins Zwettler Landesklinikum gebracht.