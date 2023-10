50-Jahr-Jubiläum Schweiggers feiert sein „Thaya-Quelle-Platzerl“

Der Thaya-Quellstein wurde vor 50 Jahren aufgestellt. Foto: Gemeinde Schweiggers

Werbung Eröffnung: 30. September Anzeige Ein historischer Tag naht

V or 50 Jahren wurde der Thaya-Quellstein in der Gemeinde Schweiggers gesetzt. Dieses Jubiläum wird am 8. Oktober gefeiert. Dabei werden die Pläne für die Aufwertung dieses Platzes präsentiert.