Der Verband der Edelhofer Absolventen mit den Schülern der Abschlussklassen veranstaltete am Freitag, den 14. April seinen 57. Ball, der unter dem Motto „Night of Landwirte am Edelhof“ stand. Er fand zum 1. Mal in der neuen Turnhalle des Schulzentrums Edelhof statt und ist mit rund 1.500 Besuchern eines der größten Bälle des Waldviertels. Als Willkommensgruß gab es ein Stamperl Schnaps. Die Begrüßung wurde durch die beiden Schulsprecher Dominik Decker und Anna Jungwirth vorgenommen, die viele Ehrengäste, Sponsoren, Personen von öffentlichen Institutionen und zahlreiche Besucher willkommen heißen konnten. Die offizielle Eröffnung nahm Landtagsabgeordneter Bürgermeister Franz Mold vor. Er wies auf die beiden Veranstaltungen 150 Jahre Schule und 120 Jahre Saatzucht hin. Er dankte den Eltern, dass sie ihren Kindern eine hervorragende Ausbildung ermöglichen, gratulierte allen Verantwortlichen für die hervorragende Organisation, wünschte gute Unterhaltung und eröffnete damit den Ball. Den Ehrenschutz übernahmen Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais und die Landtagsabgeordneten Josef Edlinger und Bürgermeister Franz Mold.

57. Absolventen-Ball 1.500 Besucher bei „Night of Landwirte am Edelhof"

Der Verband der Edelhofer Absolventen mit den Schülern der Abschlussklassen veranstaltete am Freitag, den 14. April seinen 57. Ball. Franz Pfeffer war mit seiner Kamera dabei.

Schon lange vorher waren die Karten für diesen Ball ausverkauft. Die eigene Schulküche sorgte für hervorragende hauseigene Bioschmankerl, die Mehlspeisen kamen von der Hauswirtschaft und die Gäste konnten auch zwischen Wein-, Seidl-, Disco- und Shot Bar sowie einem Kaffeehaus wählen. Diese Möglichkeit wurde gerne in Anspruch genommen. Auch die Lose für die Tombola, bei der es hochwertige Preise gab, fanden raschen Absatz. Ein besonderer Dank gehört der Direktorin Michaela Bauer-Windischhofer, den Lehrkräften und Angestellten der Schulen, der Floristin Maria Hahn, den Abschlussklassen, die für den Blumenschmuck und die Dekorationen verantwortlich waren und Allen, die für den reibungslosen Ablauf des Balles sorgten. Die Musikgruppe „Die Donauprinzen“ sorgte mit ihrer Tanzmusik für ein volles Tanzparkett und für optimale Stimmung. Als Einstieg für den Abend gab es einen Auftanz mit dem Bauernmadl, dem Rosenwalzer aus Großschönau und dem Böhmerwaldlandler. Die Mitternachtseinlage stand unter dem Motto „Bauer sucht Frau“ die von den Abschlussklassen gestaltet wurde und die Besucher begeisterten.

