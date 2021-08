Raus aus dem Alltag, Neues erleben und Kraft tanken – das ist für viele Urlaub. Davon können Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen meist nur träumen. Wenn es Urlaub gibt, dann meistens wieder mit Familie. Damit für diese Kinder und Jugendlichen der Urlaub zu einem besonderen Erlebnis wird, dafür sorgt der in Schwarzenau ansässige Verein „Ferien ohne Handicap“, der mittlerweile schon zum siebenten Mal Feriencamps anbietet und auch für Betreuungsangebote außerhalb der Sommerferien sorgt.

Pro Teilnehmer ein Betreuer

„Unser einzigartiges Konzept, das wir seit 2012 anbieten, ist die 1:1-Betreuung, bei der jeder Teilnehmer eine geschulte und einfühlsame Betreuungsperson Tag und Nacht zur Verfügung gestellt bekommt. Vor dem Camp lernen sich das Kind und die Betreuungsperson kennen“, erklärt Obfrau Birgit Stoifl. Weiters lautet die Devise des Vereines „Je schwerer die Beeinträchtigung, desto eher die Teilnahme!“

In den Camps wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, das nicht nur Freude bereitet, sondern auch die persönliche Entwicklung fördert. Den Abschluss jedes Camps bildet ein Fest, an dem die Eltern der Kinder und auch die Unterstützer teilnehmen können. „Dabei lassen wir die Woche mit einer Fotopräsentation Revue passieren und mit viel Applaus ausklingen.“

Auszeit auf für die Eltern

Für den heurigen Sommer standen vier Camps zur Auswahl, das letzte findet von 23. bis 29. August im JUFA-Hotel in Raabs statt. Die Teilnehmer der bereits durchgeführten Feriencamps waren begeistert, auch für die Eltern waren diese Tage etwas Besonderes: „Wir sind sehr glücklich, dass es ihr Angebot der Ferienbetreuung gibt. Einerseits, weil wir als Eltern sonst keine Gelegenheit haben, etwas alleine zu unternehmen, das länger dauert als der Schulunterricht. Nach einem Jahr Lockdown tat das echt gut. Anderseits tut es auch meiner Tochter gut, vom Alltag ein bisschen Auszeit zu nehmen und mit anderen Kindern Zeit zu verbringen“, schrieb etwa eine Mutter an den Verein „Ferien ohne Handicap“.

Eine andere Mutter meinte: „Von schulischer Seite gibt es in Niederösterreich gar kein Angebot für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wie jene für ‚normale‘ Kinder, zum Beispiel Schullandwoche, Kennenlerntage. Ohne Mama unterwegs zu sein, fördert die Selbstständigkeit enorm. Außerdem ist das Bedürfnis in der Pubertät größer geworden, etwas ohne Eltern zu unternehmen. Daher sind diese Tage sehr wertvoll für uns.“

Damit diese Kinder nicht auf der Strecke bleiben

„Während meiner beruflichen Tätigkeit als selbstständige Entlastungsbetreuerin führte ich viele Gespräche mit Eltern. Ich merkte, dass die Betreuungsmöglichkeiten in den Ferienzeiten für Kinder und Jugendliche mit schwerer und mehrfacher Behinderung so gut wie gar nicht vorhanden sind. Kinder mit hohem Unterstützungsbedarf bleiben regelrecht auf der Strecke, weil die Rahmenbedingungen dazu nicht gestellt werden“, erklärt Obfrau Stoifl ihre Beweggründe für die Organisation der Feriencamps für Kinder, die meist nicht für sich sprechen können. Ziel ist es, eine behutsame und einfühlsame Betreuung zu bieten, die die Teilnehmer in ihrem ganzen Sein unterstützt.

Unterstützung notwendig

Für dieses spezielle Angebot für die Kinder und Jugendlichen braucht es natürlich ein Team und auch das notwendige finanzielle Umfeld. Dazu tragen die Vereinsmitglieder, die Sponsoren sowie Spenden bei. Wer den Verein „Ferien ohne Handicap“ unterstützen will, kann dies bei der Raiffeisenbank Waidhofen/Thaya (IBAN: AT86 3290 4000 0100 7277; BIC: RLNWATWWWTH) tun.