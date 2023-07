Wohin am Wochenende im Bezirk Zwettl?

Freitag, 7. Juli

Arbesbach. Flohmarkt von 14 bis 18 Uhr im ehemaligen Gasthaus Klinger, Hauptplatz.

Grafenschlag. Zeltfest der Freiwilligen Feuerwehr Grafenschlag ab 19 Uhr, mit Riesen-Beach-Wuzzler-Turnier, Discobetrieb im FF-Haus.

Mannshalm. Heurigenabend der Feuerwehr Mannshalm, um 18 Uhr, im Feuerwehrhaus.

Martinsberg. Fest der Freiwilligen Feuerwehr, Bluelight Clubbing Vol.2, ab 20 Uhr, im Feuerwehrhaus.

Neupölla. Wald4/Festival: Jüdische Familiengeschichten „Koscher & Jiddisch“, Vortrag von Stefan Newerkla um 19 Uhr, im ersten österreichischen Museum für Alltagsgeschichte. Voranmeldung unter: 02842/53737 oder per Mail office@waldviertelakademie.at.

Schönbach. Sommer-Theater am Schönbach: „Der Brandner Kaspar kehrt zurück... die Fortsetzung der Geschichte“, um 20 Uhr, auf der Freiluftbühne im Klosterhof. Karten: www.oeticket.com und in allen Raiffeisenbanken.

Stift Zwettl. Konzertfestival Zusammenspiel: „The Anonymous Lover“ um 19 Uhr im romanischen Kapitelsaal. Reservierungen: info@zusammenspiel.at, 02822/20202-57 oder 0664/8569090

Wurmbrand. Grisu-Almfest der Freiwilligen Feuerwehr Wurmbrand, ab 20 Uhr, in der Festhalle.

Samstag, 8. Juli

Arbesbach. 150 Jahre Feier der Freiwilligen Feuerwehr Arbesbach, ab 16 Uhr, im Feuerwehrhaus.

Bärnkopf. Pferdefest, ab 13.30 Uhr, am Schlesingerteich.

Grafenschlag. Zeltfest der Freiwilligen Feuerwehr Grafenschlag ab 9 Uhr, mit Oldtimer-Traktor-Rundfahrt und Frühschoppen, Seniorennachmittag, Livemusik im Festzelt, Discobetrieb im FF-Haus.

Rappottenstein. Erlebniskonzert von Zangerle & Band – „Pop aus Österreich“, um 19.30 Uhr, in der Klangburg.

Sallingberg. Kleinfeldturnier SG Sallingberg/Ottenschlag, mit Rahmenprogramm, ab 14 Uhr, am Sportplatz.

Sallingberg. Sallingberger Pfarrheuriger ab 16 Uhr, im Pfarrzentrum.

Schönbach. Sommer-Theater am Schönbach: „Der Brandner Kaspar kehrt zurück... die Fortsetzung der Geschichte“, um 20 Uhr, auf der Freiluftbühne im Klosterhof. Karten: www.oeticket.com und in allen Raiffeisenbanken.

Stift Zwettl. Konzertfestival Zusammenspiel: Wanderkonzert mit dem Ensemble „Prisma“, Treffpunkt: um 18 Uhr in der barocken Bibliothek. Reservierungen: info@zusammenspiel.at, 02822/20202-57 oder 0664/8569090

Waldreichs. Musikwochenende im Falknerei- und Greifvogelzentrum, Freiflugvorführungen um 11 und 15 Uhr von der Hof & Jagdmusik des Salzburger Landesfalkenhofs Burg Hohenwerfen begleitet.

Wurmbrand. Grisu-Almfest der Freiwilligen Feuerwehr Wurmbrand, ab 20 Uhr, in der Festhalle.

Sonntag, 9. Juli

Grafenschlag. Zeltfest der Freiwilligen Feuerwehr Grafenschlag, mit Wortgottesfeier und Frühschoppen, ab 9.30 Uhr.

Gschwendt. Feuerwehrfrühschoppen, ab 10 Uhr, im Feststadel.

Langschlag. Hallen-Flohmarkt mit Kunsthandwerksausstellung, von 7 bis 13 Uhr in der Festhalle, ab 13 Uhr Oldtimerausfahrt.

Mannshalm. Frühschoppen der Freiwilligen Feuerwehr von 9.30 bis 13 Uhr im Feuerwehrhaus.

Martinsberg. Fest der Freiwilligen Feuerwehr, Wortgottesfeier, ab 10 Uhr, im FF-Haus.

Rappottenstein. Nachkirtag am Marktplatz.

Schönbach. Jam-Sessions, ab 21 Uhr, im Biergwölb.

Stift Zwettl. Konzertfestival Zusammenspiel: Festgottesdienst „Missa Cantantibus organis“ um 10.15 Uhr in der Stiftskirche, Künstlergespräch mit Johannes Hiemetsberger und Brett Leighton um 14.30 Uhr in der barocken Orangerie, Paradiesische Harmonie um 16 Uhr in der Stiftskirche. Reservierungen: info@zusammenspiel.at, 02822/20202-57 oder 0664/8569090

Waldreichs. Musikwochenende im Falknerei- und Greifvogelzentrum, Freiflugvorführungen um 11 und 15 Uhr von der Hof & Jagdmusik des Salzburger Landesfalkenhofs Burg Hohenwerfen begleitet.

Wurmbrand. Grisu-Almfest der Freiwilligen Feuerwehr Wurmbrand, ab 9 Uhr, in der Festhalle.