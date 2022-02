Jugend gibt in Arbesbach Ton an

Im Jahr 1970 wurde der Musikverein Arbesbach ins Leben gerufen, als die Musiker bereits zu verschiedenen kirchlichen Anlässen und anderen Feierlichkeiten ausrückten. Weil die kleinen Probenräume langsam nicht mehr genug Platz für die wachsende Zahl an Musikern boten, wurde Ende 2004 ein Musikheim mit großem Probesaal an die Volksschule angebaut.

Neben Gründungsmitglied Alois Klonner kann der Verein mit zwei weiteren Kapellmeisterinnen aufwarten: Ingrid Hahn und Gabriele Klonner-Kern. 2019 fand außerdem ein großer Vorstandswechsel statt: Der langjährige Obmann Martin Klonner wurde von Norbert Winkler und Judith Prock abgelöst.

Ein großer Anteil an Jungmusikern ist das Merkmal, für das der Arbesbacher Musikverein besonders bekannt ist. Hier ist besonders die Initiative „Bläserklasse“ an der Volksschule Arbesbach zu nennen, wo die Schüler bereits früh ein Instrument erlernen können. Danach gibt es beim Jugendorchester „JOBA“ die Möglichkeit, vor dem Vereinseintritt in der Gruppe zu musizieren. Diese Bemühungen zahlen sich aus: Heute kann sich der Musikverein Arbesbach mit überdurchschnittlich vielen und gut ausgebildeten Jungmusikern präsentieren.

Die wichtigsten Tätigkeiten des Musikvereins Arbesbach setzen sich aus kirchlichen Feierlichkeiten und anderen Anlässen oder Ausrückungen zusammen. Im Zentrum des Musikjahrs stehen das Frühjahrskonzert am Palmwochenende sowie die Marsch- und Konzertmusikbewertungen der BAG Zwettl. Seit einigen Jahren veranstaltet der Musikverein am Dirndlgwandsonntag auch ein Fest mit Frühschoppen. 2020 konnte das 50-jährige Vereinsjubiläum gefeiert werden.

