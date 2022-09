Landeswettbewerb „Musik in Bewegung“ in Zwettl

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Landeswertung „Musik in Bewegung“ ging heuer zum ersten Mal über die Bühne. Anlass war das 70 Jahr Jubiläum des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes. Landesobmann Bernhard Thain konnte dazu die 12 Teilnehmer, das waren Vereine aus ganz Niederösterreich, begrüßen. Landeshauptmannstellvertreter Stephan Pernkopf , selbst aktiver Musiker, betonte die Bedeutung der Musik für das Land Niederösterreich. Bürgermeister Franz Mold freute sich darüber, dass der erste Landesbewerb in dieser Disziplin in seiner Gemeinde stattfand.

Auf der Sportanlage Edelhof des SC Sparkasse Zwettl traten insgesamt 12 Musikvereine in den Kategorien C, D, und E an und ermittelten die jeweiligen Landessieger. Die teilnehmenden Vereine haben sich aufgrund ihrer Ergebnisse der letzten 3 Bezirksbewertungen qualifiziert.

Es wurden die Orchester mit den höchsten Punktezahlen eingeladen, sich bei dieser Landeswertung miteinander zu vergleichen. Dabei musste in jeder Kategorie ein Pflichtteil absolviert werden. Dieser besteht aus Antreten, Abmarschieren, Halten und Abmarschieren im klingenden Spiel, einer Schwenkung, Abfallen und Aufmarschieren, einer Defilierung, Übergang in eine breite Formation mit einer großen Wende, enge Formation, den Marsch abreißen, Halten und Abtreten. Und dies perfekt in Reih und Glied.

In der Wertungsstufe E (Höchststufe) müssen die Vereine auch einen Showteil präsentieren. Dieser bildet eine Kombination aus verschiedenen musikalischen Genres und guter Choreographie, sowie Musik mit dazu passenden Bewegungen. Dabei wurden die rund 1000 Besucher mit schier unfassbarer Kreativität übergossen. Denn trotz zum Teil strömenden Regens sah man Tanzeinlagen, rockige oder ruhigere Musikdarbietungen von Queen bis Fäaschtbänkler und ausgeklügelten Marschformationen, bei denen so mancher Zuschauer schon einmal den Überblick verlieren konnte.

Auch unter den Ehrengästen angeführt von Landeshauptfrau-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf und Zwettls Bürgermeister LAbg. ÖkR Franz Mold war die Begeisterung groß und Pernkopf betonte auch in seiner Begrüßungsrede, „Ich bin heute noch froh und stolz ein Musikant zu sein. Diese Kameradschaft über Generationen hinweg ist das, was uns ausmacht. Ein großes Danke dafür!“ Auch der Landesobmann des NÖBV Bernhard Thain bedankte sich bei allen MusikantInnen im Land und sagte: „Ihr MusikerInnen seid das Blut in den Adern unserer musikalischen Bewegung. Ohne Blasmusik geht praktisch nichts in unserem Land. Jede kirchliche oder weltliche Feier ist ohne Musik nur schwer vorstellbar.“

Der SC Zwettl hatte seine hervorragend für diesen Zweck geeignete Sportstätte zur Verfügung gestellt. Obmann Josef Zlabinger und sein Team sowie die Mitglieder des Gastgebermusikvereins Carl Michael Ziehrer unter Obfrau Andrea Wiesmüller sorgten mit Kapellmeister Herbert Grulich , Obmannstellvertreter Harald Resch , Stabführer Georg Eibensteiner und dem geschäftsführenden Obmann Martin Grünstäudl für die Versorgung der zahlreichen Besucher des Wettbewerbs. Gerhard Schnabl , Obmannstellvertreter des NÖBV, führte den ganzen Nachmittag durch das Programm und vermittelte dabei sehr viel Hintergrundwissen.

Adolf Obendrauf , der Leiter der Militärmusik Niederösterreich, war nicht nur einer der vier gestrengen Bewerter, sondern er sorgte mit seinem Orchester nach Ende des Wettstreits auch für beste Unterhaltung im Festzelt.

Vom Veranstalter hervorgehoben wurden die gute Zusammenarbeit und das große Engagement aller Beteiligten sowie die großartigen Leistungen der teilnehmenden Musikgruppen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.