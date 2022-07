Musikkapelle Bad Traunstein: Beste Jugendarbeit

Werbung Schlosshotel Rosenau Anzeige Spa und Day Spa Neu: Wellness für Hotelgäste

Die musikalische Geschichte Bad Traunsteins dauert schon länger als 45 Jahre, denn bereits vor der Gründung der heutigen Musikkapelle gab es im Gemeindegebiet private Musikergruppen, die verschiedenste Anlässe umrahmten. Bis nach 1960 konnte allerdings keine Musikgruppe aufrechterhalten werden, bis zur Gründung der eigenen Gemeindemusikkapelle wurde Bad Traunstein von der Musikkapelle Grafenschlag mitbetreut.

1977 wurde der Grundstein für die heutige Gemeindemusikkapelle gelegt, die Gründung sowie die Anschaffung der für die gemeindeeigene Musikkapelle benötigten Instrumente und eine Subvention dafür in Höhe von 180.000 Schilling wurden beschlossen. Innerhalb weniger Wochen konnten 22 Musikerinnen und Musiker gewonnen werden, Gründungskapellmeister war Anton Bijak, erster Obmann der damalige Bürgermeister Rudolf Bauer. Als Probenlokal dienten der Musikkapelle die Räumlichkeiten der örtlichen Volksschule. Bereits zu Allerheiligen und im Advent konnten erste öffentliche Auftritte von kleineren Ensembles mitgestaltet werden. Zwei Jahre nach der Gründung wurden die Mitglieder der Kapelle erstmals einheitlich eingekleidet, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums im Jahr 1997 wurde eine neue Tracht angeschafft.

Der Wunsch nach einem eigenen Musikheim wurde 1989 in die Tat umgesetzt. Bereits ein halbes Jahr nach dem Spatenstich fand die feierliche Übergabe durch den damaligen Landeshauptmann Siegfried Ludwig statt. 2012 wurde der Probenraum saniert, heuer werden die Kellerräumlichkeiten (Probenräume und Musikschule) saniert und adaptiert.

Die Mitgliederzahl der Musikkapelle ist in Relation zur Einwohnerzahl konstant, derzeit blickt man stolz auf viele jugendliche Musiker. Seit einigen Jahren gibt es in der Gemeinde auch ein Jugendblasorchester, welches seit dem Herbst 2021 eng mit der Musikkapelle zusammenarbeitet. Das Jugendblasorchester gliedert sich in zwei Gruppen. In der ersten haben zehn Kinder zu musizieren begonnen, die zweite Gruppe besteht aus 18 Schülern, welche sich auf das Bronzene Leistungsabzeichen vorbereiten, und Musikanten, die das erste Jahr in der Musikkapelle tätig sind. Diese Zusammenarbeit hat den Vorteil, den Jungmusikern den Einstieg in die Musikkapelle zu erleichtern. Geleitet werden beide Orchester von der Musikschullehrerin Mariella Käfer, die dabei von zwei Mitgliedern der Musikkapelle, Clemens Wagesreither und Tamara Zimmer, tatkräftig unterstützt wird. Auftritte gab es beim Frühjahrskonzert im April dieses Jahres.

Höhepunkte im Jahreskreis sind für die Gemeindemusikkapelle, die derzeit unter der Leitung von Obmann Peter Fichtinger und Kapellmeister Hannes Blauensteiner steht, das jährliche Frühjahrskonzert und das Kirchenkonzert im Rahmen des Adventmarktes. Ein Auftritt beim Bundesblasmusikfest in Wien war für den Verein ein großes Ereignis.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.