Anlässlich des Internationalen Tages zur Erhaltung der Artenvielfalt am 22. Mai erhielt Waldland Besuch von Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Andrea Wagner und Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp.

Erste Sonderkulturen werden geerntet

Während die Anbausaison im Waldviertel noch nicht ganz abgeschlossen ist, werden bei Waldland auch schon gewisse Sonderkulturen geerntet. Möglich macht dies die große Pflanzenvielfalt, die man hier vorfindet. Wie in den Jahren zuvor erfolgte auch heuer der erste Schnitt bei Schnittlauch Ende April. Eine Besonderheit ist auch das Gerstengras. Die jungen, energiereichen Blätter der Gerste werden im Frühjahr gemäht und anschließend am Waldlandhof getrocknet und zu Gerstengraspulver verarbeitet.

Waldland bietet durch 70 Kulturen auf einer Erntefläche von etwa 5.000 Hektar eine bedeutende Pflanzenvielfalt. Während des Blühzeitraumes von Ende April bis Ende September finden viele Bienen und andere Insekten ein abwechslungsreiches Nahrungsangebot. Als Zentrum des Sonderkulturenanbaues produziert Waldland mit seinen rund 1.000 Mitgliedsbetrieben auch zahlreiche Pharmapflanzen im Vertragsanbau.

Besonders beeindruckend ist die derzeitige Ernte der Schlüsselblumen. Die spezifische, von Waldland entwickelte Erntetechnik ermöglicht das effiziente Abernten der Blüten. In den Anlagen am Waldlandhof werden die Schlüsselblumenblüten getrocknet und zu einem hochwertigen pharmazeutischen Rohstoff aufbereitet.

Geschäftsführer Franz Tiefenbacher und Pflanzenbauberaterin Silvia Klafl präsentierten das professionell bewirtschaftete Schlüsselblumenfeld von Familie Leitgöb. „Die zahlreichen Herausforderungen, die im gesamten Kulturverlauf auftreten können, bewegen uns zur ständigen Weiterentwicklung und zu innovativen Lösungen. Die gute Auftragslage in diesem Segment bestätigt unsere Arbeit und spiegelt die große Kompetenz von Waldland wider“, sagt Tiefenbacher.

„Waldland kultiviert verschiedenste Pflanzenarten und -sorten. Eine breite Vielfalt, wie sie hier zu finden ist, ist ein wichtiger Teil der Biodiversität. Artenvielfalt und Biodiversität sind in den letzten Jahren viel beachtete Themen in der Gesellschaft geworden. Es sollte in unser aller Interesse sein, diese Vielfältigkeit zu schützen, zu erhalten und auszubauen. Die heimischen Bäuerinnen und Bauern kennen die Zusammenhänge zwischen Lebensmittelproduktion, Natur und Biodiversität. Und sie nehmen darauf Rücksicht. Das kann jeder Einzelne tun“, meint Schmuckenschlager.