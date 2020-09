Eine 51-jährige Zwettlerin fuhr am Freitag mit ihrem Fahrrad auf der Karl Kastner-Straße in Richtung Berger-Kreisverkehr. Zur selben Zeit näherte sich eine 75-jährige Zwettlerin mit ihrem Pkw vom Kreisverkehr kommend. Sie wollte links in die Franz Eigl-Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich dürfte sie laut Polizei die entgegenkommende Radfahrerin übersehen haben. Der Pkw stieß in der Kreuzungsmitte gegen die Radfahrerin. Dabei prallte das Rad samt Lenkerin rechtsseitig auf der Fahrbahn auf. Die Radfahrerin erlitt Prellungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.