„Es war eine große Zeit der Angst, die man seitdem nicht mehr erlebt hat“, erinnert sich der 83-jährige Ferdinand Bretterbauer aus Langschlägerwald an die Zeit nach dem 8. Mai 1945.

Die Nachkriegszeit war für den damals Achtjährigen nicht leicht: „Kriegsende hört sich gut an, für uns war das aber kein Ende, sondern erst der Beginn. Die Russen haben Frauen vergewaltigt und es wurde geplündert, alles was nicht niet- und nagelfest war, wurde mitgenommen.“ Um nicht aufzufallen, haben sich viele Frauen „alt“ geschminkt, erzählt Bretterbauer. Sein Vater war bereits 1943 an Lungentuberkulose gestorben. Von da an musste er am Hof mit der Mutter kräftig anpacken.

Zum Spielen blieb wenig Zeit – und selbst da war die Angst ein ständiger Begleiter: „Viele Leute sind vor unserem Hof mit Tieren in Richtung Oberösterreich gezogen. Immer wieder haben Männer in die Luft geschossen, ich hab mich gefürchtet.“ Beim Spielen im Wald fanden Bretterbauer und einige Burschen aus den Dörfern immer wieder weggeworfene Munition und Granaten: „Die Älteren haben mit den Waffen auf Nester geschossen. Ich habe selber einmal eine MG-Kette angezündet. Als das dann gepfiffen hat, bin ich gelaufen“, sagt Bretterbauer.

Die Löcher, in denen die Waffen vergraben waren, könne er noch heute bei einem Spaziergang ausmachen, erklärt er.

Granate flog durch das Kirchenfenster

Der ehemalige Lehrer und Bürgermeister in Ottenschlag, Paul Lenauer erinnert sich heute als 92-Jähriger an die Nachkriegszeit: „Ich bin mit meinem Rad durch Ottenschlag gefahren, als ich zwei russische Soldaten gesehen habe, die Deutsche aufgegriffen haben. Ich bin schnurstracks nach Hause und hab mir die Uniform runtergerissen.“ Dann sei alles „Schlag auf Schlag“ gegangen: Mit Pferdegespannwagen rückten die Russen in Ottenschlag ein und durchsuchten jedes Haus.

Zum Umgang mit den Alliierten sagt Lenauer: „Wir hatten mit den Russen ein erträgliches Verhältnis.“ Für sie mussten er und weitere Ottenschläger Granaten sammeln und zehn Gruben händisch ausheben. „Die wurden dann an einem Sonntag um 15 Uhr gesprengt“, sagt Lenauer. Kurz vor Kriegsende hatte der heute 92-Jährige Glück: Bei einem Bombenangriff Ende April wurde Ottenschlag mit Brandgranaten und Sprengbomben beschossen: „Es war ein Inferno. Eine Granate flog durch das Kirchenfenster und konnte später entschärft werden.“

Wiedersehen mit brutalem Bannführer

Vor Kriegsende war Lenauer unter dem Hitlerjugend-Bannführer Gustav Hummel damit beauftragt, Botengängen in den Gemeinden des ehemaligen Gerichtsbezirkes Ottenschlag durchzuführen. „Als die Russen in St. Pölten standen, wollten drei 14-jährige Buben stiften gehen. Hummel hat sie aufgegriffen und blutig geschlagen. Das war schrecklich.“ Lenauer musste dem Trio die Haare abrasieren. Dann wurden sie ohne Brot und Wasser weggesperrt. Als es für die deutsche Wehrmacht aussichtslos wurde, setzte sich Hummel in der Nacht Richtung Amerika ab: „Wir mussten sein Auto mit Cognac und Schokolade beladen, Dinge, die wir nie zu sehen bekommen haben.“

1962 war Lenauer als Lehrer mit einer Schülerin, die einen Aufsatzwettbewerb gewonnen hatte, in Wien. Die Preisverleihung erfolgte durch den Vorsitzenden des Wirtschaftskammer-Jugendreferates. „Und siehe da, wer kommt auf die Bühne? Der Herr Hummel“, erinnert sich Lenauer. Obwohl die beiden nichts miteinander sprachen, war für den Lehrer klar: „Ich hatte das Gefühl, er erkennt mich.“

