Es ist auf einer 31 x 20 cm großen Pergament-Urkunde, die im Stift Zwettl aufbewahrt wird, in lateinischer Schrift festgehalten: Vor 750 Jahren wurde die Ortschaft Sallingstadt erstmals urkundlich erwähnt. Dieses Jubiläum prägt das Dorf bereits das ganze Jahr über – am Sonntag, 2. September, fand mit einem Jubiläumsfest der Höhepunkt statt.

Um den Anlass gebührend zu feiern, war ein 16-köpfiges Team unter der Leitung von Vizebürgermeister Josef Schaden gebildet worden, das bereits seit Mai 2017 arbeitet. Es wurden ein Dorflogo, Begrüßungstafeln und ein Jubiläumsstein kreiert, ein Mess-Chor ins Leben gerufen, der Ort auf Hochglanz gebracht – bei der Blumenschmuckaktion erreichte man waldviertelweit den 2. Platz und bekommt demnächst auch einen Ehrenpreis der Landeshauptfrau –, es wurde ein Dorfkalender mit allen Bewohnern gestaltet, die Dorfzeitung „Teichfrosch“ überarbeitet, und, und, und…

Nicht zuletzt wurde in fast dreijähriger Arbeit, in über 1.200 Arbeitsstunden und 15 Redaktionssitzungen von einem elfköpfigen Team unter Einbindung der Bevölkerung ein Jubiläumsbuch „Einischaun in unser Dorf“ zusammengestellt. „Es ist ein schweres Buch vom Gewicht her, aber nicht schwer zu lesen“, so Ludwig Koller, ist es doch Heimatbuch, Bilderbuch und Dorfchronik in einem.

Auch die Feuerwehr feierte ihr Jubiläum

Präsentiert wurde das Buch im Rahmen des Festaktes am Sonntag. Der Jubiläumstag begann bereits frühmorgens mit einem Weckruf des Musikvereins Schweiggers. Dann versammelten sich die Bewohner am Dorfplatz, um gemeinsam zum Festplatz zu ziehen, wo Abt P. Johannes Maria Szypulski und P. Daniel gemeinsam eine Hl. Messe zelebrierten, ehe die Geburtsstunde von Sallingstadt und gleichzeitig das 120-jährige Jubiläum der örtlichen Feuer gefeiert wurden, deren Geschichte Kommandant Anton Hipp Revue passieren ließ, der die Geschicke der Wehr seit 2006 leitet. Ein Geschenk zum Jubiläum hat sich die Feuerwehr mit der Adaptierung des Feuerwehrhauses selber gemacht.

Als Gratulant stellte sich neben Julia Gundacker von der Bezirkshauptmannschaft Zwettl auch Landesrat Ludwig Schleritzko ein, der die „lebendige Gemeinschaft“ der Sallingstädter hervorhob. „Die Vielfalt, das Bunte in Sallingstadt zeigt auch die Vielfalt der Leute. Hier gibt es viele kreative Köpfe, und nur so bringt man etwas weiter!“

Bürgermeister Johann Hölzl hob zum Abschluss hervor, wie „herausragend“ dieses Jubiläum vorbereitet wurde. „Wir dürfen Sallingstadt, den zweitgrößten Ort in der Gemeinde, seit 48 Jahren begleiten und mitgestalten“, dankte Hölzl für die gute Zusammenarbeit.

Ein Frühschoppen mit dem Musikverein Schweiggers und ein buntes nachmittägliches Programm mit Stationenbetrieb rundeten diesen Jubiläumstag ab.