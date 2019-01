Zum gewohnten Datum am 5. Jänner fand der Ball des Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbunds Rudmanns im Saal des Gasthaus Haider in Rudmanns statt.

Obfrau Gabi Simlinger begrüßte die Gäste, bedankte sich beim gesamten Vorstand für die Vorbereitung eines unterhaltsamen Ballabends und freute sich über den sehr guten Besuch. Die Musikgruppe „Schickaria“ sorgte in gewohnter Art und Weise für Stimmung und gute Tanzmusik.

Für die Besucher wurden 25 Sachpreise ausgelost, weitere drei Preise gab es für das Schätzspiel. Der erste der drei Sachpreise ging an Gilbert Schulmeister, Theresia Gruböck und Helga Bauer. Beim Schätzspiel wurde gefragt: „Wie groß ist die Fläche, die vom Verschönerungsverein gemäht wird?“

Die richtige Summe lautete: 6.047 m². Reinhard Preiß Hofbauer aus Zwettl kam der Summe am nächsten und gewann somit den ersten Preis. Der zweite Preis ging an Maria Steindl aus Rudmanns und der dritte an Renate Lintner aus Eschabruck.