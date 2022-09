Nachfolger für Zahnarzt in Allentsteig gefunden

Über ein Jahr war die Stadtgemeinde auf der Suche nach einem neuen Zahnarzt. Nun wurde man tatsächlich fündig. Ab Dezember soll Abdulah Sadeghyar die Nachfolge des im März 2021 pensionierten Martin Sturtzel antreten.

Die Praxis wird im zweiten Stock des Rathauses in den ehemaligen Räumlichkeiten der Bibliothek eingerichtet, welche stattdessen ins Erdgeschoss umzieht. Das soll laut Bürgermeister Jürgen Koppensteiner so schnell wie möglich passieren. Es wird bereits ausgeräumt, um einen reibungslosen Start im Dezember garantieren zu können.

Noch in diesem Jahr im Vollbetrieb

Spätestens zum Jahresende will Sadeghyar voll im Einsatz sein. „Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass mein Team und ich zu den Feiertagen im Dezember den Notdienst in der Region übernehmen, weil ich die Frustration fehlender Ärzte zu dieser Zeit des Jahres sehr gut kenne und dieser teilweise entgegenwirken möchte“, meint er.

Mit seiner neuen Praxis will Sadeghyar das komplette Spektrum der Zahnmedizin abdecken. „Das fängt bereits bei der Mundhygiene an, die idealerweise jeder zahnärztlichen Erstbehandlung vorausgehen sollte“, erklärt der Zahnarzt. Neben der üblichen Zahnheilkunde wird er auch Zahnersätze, Implantate und chirurgische Eingriffe anbieten. „Für die Bereiche Kieferorthopädie und Parodontologie werde ich Kollegen hinzuziehen, die zu festgesetzten Ordinationszeiten zur Verfügung stehen werden“, erklärt er weiters.

Abdulah Sadeghyar kam 2001 mit zehn Jahren als Flüchtling nach Österreich und lernt daraufhin erst das Lesen und Schreiben, nachdem er zuvor keinen Zugang zu Schulbildung hatte. Nach der Matura 2009 entschied er sich für ein Medizinstudium und schlug im Laufe dessen den Weg des Zahnarztes ein. Berufliche Erfahrungen sammelte er daraufhin bereits in der Dentalklinik Margareten, im Zahngesundheitszentrum Baden sowie als Vertretungszahnarzt in verschiedenen Ordinationen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.