Bei der „Ab-Hof“-Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter gab es auch wieder zahlreiche Prämierungen für Betriebe aus dem Bezirk Zwettl.

Bereits zum 25. Mal fand die Prämierung statt, heuer gab es Preise in den Kategorien „Brot Kaiser“, „Pasta-Kaiser“, „Speck-Kaiser“, „Goldenes Stamperl“, „Goldene Birne“, „Goldene Honigwabe“, „Öl-Kaiser“, „Fisch-Kaiser“ und „Das Goldene Blunznkranzl“. Insgesamt gab es bei der Ab-Hof-Messe von Freitag bis Sonntag rund 35.000 Besucher und rund 300 Aussteller. Dabei wird ein umfassender Marktüberblick über die Verarbeitung und Vermarktung bäuerlicher Lebensmittel und Dienstleistungen geboten.

Für das geräucherte Prinzess-Filet gab es den Speck-Kaiser für Andrea, Franz, Christoph und Patricia Rameder durch Uwe Scheutz, Stephan Pernkopf, Elisabeth Köstinger und Johannes Schmuckenschlager. | Roschmann

Einen „Öl-Kaiser“ gewann Franz Anderl aus Groß Gerungs für sein Leindotter-Öl. „Leindotter ist eine eigene Pflanze, ein Kreuzblütler, wie Raps, und das Öl enthält die ungesättigten Fettsäuren Omega 3, 6 und 9. Die Omega-Fettsäuren 6 und 3 sind besonders gut für das Herz-Kreislaufsystem und im Leindotteröl in besonders ausgewogenem Verhältnis enthalten“, erzählt Anderl im Gespräch mit der NÖN.

In seinem Betrieb befasst sich Anderl in erster Linie mit Sonderkulturen, besonders für Waldland und betreibt auch eine kleine Direktvermarktung. Außer Leindotteröl gibt es bei ihm noch Leinöl, Weißmohn-Öl und Graumohn-Öl. Vor einem Jahr beteiligte er sich zum ersten Mal an der „Ab-Hof-Messe“ und wurde durch Gold- und Silber für das Leinöl bestätigt. Heuer erhielt er neben dem begehrten „Öl-Kaiser“ für das Leindotteröl auch noch Silber für das Graumohn-Öl und Bronze für das Leinöl.

Erfolg gleich beim ersten Antreten

Einen „Speck-Kaiser“ gewann Andrea Rameder aus Reitzendorf, Gemeinde Martinsberg, und das gleich bei ihrem ersten Antreten zu einer Prämierung auf der Ab-Hof Messe.

Den Speck-Kaiser erhielt sie für das Prinzess-Filet — ein Gustostück von der Pute vergleichbar mit einem Lungenbraten, das sie beizt und anschließend kalt räuchert. Andrea Rameder, die Produkte wie Knoblauch, Zwiebel, Erdäpfel, Kraut und Mohn auch auf den Bauernmärkten in Zwettl und Gablitz verkauft, wurde durch ihre Kunden, denen sie öfters Kostproben des Prinzess-Filets angeboten hatte, zum Mitmachen an der Ab-Hof-Messe animiert. „Das es gleich beim ersten Mal für die höchste Auszeichnung reicht, hätte ich natürlich nie zu träumen gewagt“, erzählt sie einen Tag nach der Messe.

Der Betrieb in Reitzendorf produziert Ferkel und Mastschweine (Strohhaltung) im Nebenerwerb, seit dem Vorjahr gibt es Freiland-Puten als zweites Standbein. Ziel ist es, Putenfleisch während des gesamten Jahres anbieten zu können. Auch ein Ab-Hof-Laden ist bereits in Planung und mit all diesen Neuerungen soll das große Ziel erreicht werden, dass die Landwirtschaft wieder im Vollerwerb betrieben werden kann.

Den besonders begehrten Titel „Produzent des Jahres“ holte sich die Destillerie Weidenauer aus Leopolds, Gemeinde Kottes. Der Produzent des Jahres wird aus den Goldmedaillen-Gewinnern errechnet. Die Destillerie Weidenauer gewann heuer sieben Goldmedaillen (Goldenes Stamperl für den Waldstauden-Roggen Whisky, Gold für den Dinkel-Malz-Whisky sowie für Schaumwein, Sirup und Nektar vom Waldviertler Kriecherl, den Zitronenlikör und den Blutorangen-Brand).

Den Preis als Produzent des Jahres bekamen Oswald und Martina Weidenauer aus Kottes von Uwe Scheutz, Stephan Pernkopf, Elisabeth Köstinger und Johannes Schmuckenschlager. | Roschmann

An der Ab-Hof Messe nimmt die Familie Weidenauer schon seit rund 20 Jahren teil, sie hat dort bereits insgesamt 15 Goldene Stamperl gewonnen. „Die Nominierung als Produzent des Jahres hat für mich einen sehr hohen Stellenwert, weil bei der Ab-Hof-Messe nicht nur Produzenten aus allen Bundesländern, sondern auch aus zahlreichen Nachbarländern teilnehmen“, erklärt Oswald Weidenauer im Gespräch mit der NÖN. „Es ist eine Bestätigung für uns selbst und für unsere Kunden, dass sie anerkannte Qualität kaufen“, meint Weidenauer weiter.

Bestätigung für sich selbst und die Kunden

Die Familie Weidenauer bewirtschaftet einen 70-Hektar Betrieb, die Brennerei wird gewerblich geführt und sehr viel dreht sich um Whisky und Edelbrände. „Wir produzieren seit 22 Jahren Whisky, Obstbrände seit über 30 Jahren“, betont Weidenauer und ist besonders stolz, dass sein Betrieb vor allem bei alten Getreidesorten wie Hafer, Dinkel, Einkorn und Waldstaude beispielgebend vorangeht. Das Getreide, das Weidenauer brennt, stammt zu 95 Prozent aus dem eigenen Betrieb.

Verkauft werden die Produkte ab Hof, über Bauern- und Feinkostläden, die Genussläden des Lagerhauses Zwettl und in der Gastronomie.