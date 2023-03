Zwettler Direktvermarkter bestechen in Wieselburg mit Qualität

Die ausgezeichnete Qualität regionaler, kleingewerblicher und bäuerlicher Produkte wurde im Zuge der Produktprämierungen im Vorfeld der Ab-Hof-Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung deutlich sichtbar. Aus über 3.800 Proben konnten 125 Siegerprodukte gekrönt werden. Darunter sind auch viele aus dem Bezirk Zwettl.

Für den Waldviertler Mohnhof der Familie Geßl aus Haiden (Gemeinde Ottenschlag) brachte die diesjährige Bewertung wieder den Titel „Ölkaiser“ für ihr Waldviertler Weißmohnöl. „Diesen Titel haben wir jetzt zum fünften Mal erhalten, heuer war es der Dritte in Folge“, freut sich Margarete Geßl, die gemeinsam mit Gattten Andreas und Sohn Bernhard den Mohnhof führt und daneben als Lehrerin in Edelhof unterrichtet. Neben dem Öl-Kaiser-Titel konnten sie zwei Goldmedaillen für das Waldviertler Blaumohnöl und das Waldviertler Gaumohnöl erringen. Silber gab es für das Mohnöl mit Basilikum-Aroma. „Wir bemühen uns, hochwertigste Qualität zu produzieren und anscheinend gelingt uns das“, meint Geßl. Dem Mohnanbau hat sich die Familie Geßl seit über 35 Jahren verschrieben, seit 30 Jahren produzieren sie daraus Öl und nehmen auch damit an den Bewertungen teil. „Für Öle gibt es aber nicht viele Möglichkeiten dafür. Uns ist eine Bewertung aber wichtig, denn man misst sich mit anderen Produzenten.“

Sechs Medaillen errungen. Ebenfalls sehr erfolgreich ging die diesjährige Produktbewertung für Franz Anderl aus Griesbach (Groß Gerungs) aus. Er konnte fünf Gold- und eine Silbermedaille in Empfang nehmen. Alle seine eingereichten Öle wurden somit ausgezeichnet. „Seit 2018 nehme ich teil und seither habe ich immer Medaillen erhalten, 2019 wurde ich sogar für mein Leindotteröl Ölkaiser“, sagt Anderl. Heuer hätte er seine gesamte Produktpalette eingereicht. Gold gab es für das Graumohnöl, das Leindotteröl, das Walnussöl und das Hanföl. „Mit dem Leinöl war ich mit zwei Chargen dabei, denn die erste Charge ist bald ausverkauft und ich wollte auch für zweite Charge eine Auszeichnung“, lacht Anderl. „Diese Bewertung hebt nämlich bei den Produzenten das Niveau, denn jeder will der Beste sein. Davon profitieren die Kunden“, ist Anderl überzeugt. Seine Öle gibt es seit Neuem auch im „Digitalen Marktplatz“ in St. Martin, am Rathaus-Markt in Zwettl, der wieder am 1. April seine Pforten öffnet sowie im Stadel in Groß Gerungs.

Franz Anderl kam mit fünf Gold- und einer Silbermedaille von Wieselburg nach Hause. Foto: privat

Knapp an Gold vorbeigeschrammt. Etwas Wehmut dämpft die Freude bei Johannes Schwarzinger aus Groß Gerungs bei seinem Abschneiden in Wieselburg. „Für die Goldmedaille beim Bio-Leinöl fehlte nur ein Punkt, beim Bio-Camelinaöl/Leindotteröl verpasste ich die Goldmedaille um nur einen halben Punkt. Das tut schon etwas weh“, meint Schwarzinger, der im Vorjahr zum Ölkaiser für das Camelina-Öl gekürt worden ist. Camelina ist übrigens der latainische Name für Leindotter. Seit 2005 baut Schwarzinger Leinsamen und Leindotter an und presst daraus Öl in Bioqualität. Dieses wird im Herz-Kreislauf-Zentrum in Groß Gerungs sowie im Moorheilbad Harbach verwendet. Seit einem Jahr gibt es seine Öle auch am LInzer Markt. „In Wieselburg bekommt man eine Art Zeugnis, damit weiß man, wo man steht. Unterm Strich ist es auch ein Werbemittel, das ist auch für die Kunden wichtig“, erklärt Schwarzinger.

Johannes Schwarzinger mit seinen Bio-Leinöl und Bio-Camelina-Leindotteröl, die beide ganz knapp an Gold vorbeigeschrammt sind. Foto: privat

Erstmals Sonnenblumenöl eingereicht. „Der Herrgott war uns willig“, meint Karl Groiß vom bekannten Lämmerhof in Bruderndorf. Zum ersten Mal reichte er das kaltgepresste Bio-Sonnenblumenöl ein und dieses wurde prompt mit Gold prämiert. „Seit zwei Jahren bauen wir unsere Sonnenblumen an und machen daraus Öl. Auf 850 Meter Seehöhe ist das schon etwas Besonderes. Es ist vermutlich das höchste Sonnenblumemöl Europas“, sagt Groiß (die NÖN berichtete). Die Groißschen Sonnenblumen werden im Waldland gepresst und auch abgefüllt. Mit einer tollen Bewertung hätten Karl Groiß, Gattin Gerti und Sohn Karl jun. gerechnet. „Die Kunden sind nämlich von unserem Sonnenblumenöl begeistert. Die Nachfrage ist sehr gut, anscheinend haben wir damit den Nerv der Zeit, wo durch den Ukrainekrieg das Sonnenblumenöl zur Mangelware geworden ist, getroffen“, meint der Landwirt, der schon mit anderen Schafmilchprodukten aus dem Lämmerhof zahlreiche Auszeichnungen einheimsen konnte und heuer erstmals Leinsamen anbaut. „Wir tasten uns zur Human-Ernährung hin.“

Das erste Mal traten Karl und Gerti Groiß mit ihrem neuen Produkt, dem kaltgepresste Bio-Sonnenblumenöl an und machten damit prompt Gold. Foto: Adelheid Kamin

Vier Medaillen für Waldland. Waldland aus Oberwaltenreith konnte eine „Siegertreppe“ füllen. Gold gab es für das Leinöl, Silber für das Rapsöl und Bronze für das Sonnenblumenöl, alle kaltgepresst. Aber auch in der Kategorie Fische konnte Waldland zwei Bronze-Medaillen erringen – für das geräucherte Karpfenfilet und das geräucherte Welsfilet. „Wir nehmen immer an dieser Bewertung mit unseren Ölen und Fischen teil, denn damit erhalten wir eine Bestätigung für die tolle Qualität unserer Produkte und auch für die hervorragende Produktionsweise“, sagt Alexandra Gottsbachner vom Bereich Vermarktung. Im Vorjahr wurde Waldland mit ihrem berühmten Mohnstrudel zum Brotkaiser ernannt.

Bei Waldland freuen sich die Geschäftsführer Hannes Blauensteiner und Gottfried Pichler über die vielen Medaillen. Foto: Waldland

Gold beim dritten Antreten. Die Windhag-Stipendien-stiftung mit Sitz im Schloss Waldreichs errang mit der abgeschlagenen und ausgenommenen Bio-Lachsforelle Gold. Seit vier Jahren werden hier Lachsforellen, Saiblinge und Karpfen gezüchtet. „Wir kaufen die Setzlinge und diese werden dann bei uns gehaltert und gefüttert. Die Fische verkaufen wir an die Genussläden in Schweiggers und Zwettl sowie an den Hofladen in Zierings und vermarkten sie selber“, erklärt Bernhard Berger. Heuer war es das dritte Antreten bei der Ab-Hof-Messe. „Man wird bei jedem Antreten besser und eine Auszeichnung ist gar nicht schlecht.“

Sandra Esser mit der „goldenen„ Bio-Lachsforelle der Windhagschen Stipendienstiftung. Foto: Windhag Stipendienstiftung

Extra für Bewerb Weißwürste vom Wels kreiert. Erstmals reichte die Landwirtschaftliche Fachschule ihr von Schülern kreierten „Weißwürste vom Wels“ zur Bewertung ein und konnten damit auf Anhieb die Silbermedaille erringen. Für das Geräucherte Welsfilet gab es sogar die Goldmedaille. Laut Direktorin Michaela Bauer Windischhofer sei man mit diesem Abschneiden zufrieden. „Im Vorjahr wurden wir mit dem geräucherten Welsfilet sogar Fischkaiser.“ Die Welse werden seit vier Jahren in einer Kreislaufanlage an der Schule gezüchtet. „Rund 4.000 Kilo Fischfilets bleiben pro Saison über, die wir zum Teil räuchern, verkochen oder im Hofladen verkaufen.“ Zuständig für die Fischzucht sind die Schüler des Wahlpflichtfaches „Aquakultur und Teichwirtschaft“, die Schlachtung erfolgt im Waldland, die Weiterverarbeitung wieder an der Schule. „Einige Gastronomiebetriebe sind schon unsere Kunden“, betont die Direktorin. Für neue Ideen für die Vermarktung oder neue Fischprodukte sorgen die Schüler im Wahlpflichtfach „Schulfirma“, die „echte“ Firmen gründen und dafür Produkte entwickeln, produzieren und verkaufen. „Hier sind auch die Wels-Weißwürste kreiert worden, eigens für Wieselburg.“

Erstes Antreten war erfolgreich. In der Kategorie Wurst/Speck nahm mit dem „Wildviertel“ von Verena Rosenkranz ein „Neuling“ teil. Vor zwei Jahren gründete die begeisterte Hobbyjägerin die Marke „Wildviertel“ und produziert mit Partnern Wildprodukte. „Ich habe mit der klassischen Wildpastete und dem sogenannten Hirschviertel, das sind vier Rohwürste mit 70 Prozent Wildanteil und geschrotetem Pfeffer, in Wieselburg teilgenommen. Das waren meine allerersten eigenen Produkte“, sagt Rosenkranz. Die Freude über zwei Goldmedaillen ist dementsprechend groß. „Diese Auszeichnung steht für höchste Qualität und unterstreicht, dass Wild auch zu Gourmetprodukte verarbeitet werden kann.“ Mit den Wildviertel-Produkten schaffte die engagierte Jungunternehmerin nun auch den Einstieg bei Metro Österreich, auch sonst steige die Nachfrage. „Unser verarbeitetes Fleisch stammt vom frei lebenden Wild und wird von den Jägern aus der Region erlegt. Gesünder und ursprünglicher geht nicht.“

Verena Rosenkranz gründete die Marke „Wildviertel“ und konnte zwei Goldmedaillen erringen. Foto: privat

Eine weitere Goldmedaille. Ebenfalls einziger ausgezeichneter Teilnehmer in der Kategorie Nudeln sind Franz und Sigrun Anthofer aus Purk, die mit ihren Bio-Einkorn-Trottole Gold gemacht haben. Das Ehepaar Anthofer produziert mittlerweile 20 verschiedene Nudeln aus den vier Urgetreidesorten aus eigenem Anbau. „Von Anfang bis zum fertigen Produkt in einem Haus, das stimmt bei uns auf jeden Fall“, betont Franz Anthofer. Mit ihren Nudelkreationen konnten sie schon zahlreiche Goldmedaillen und auch einen „Pasta-Kaiser“ gewinnen. „Krankheitsbedingt haben wir heuer nur die Trottole eingereicht und auch kein Brot“, erklärt der engagierte Landwirt, der auch Mehl, Grieß sowie glutenfreie Produkte in der eigenen Mühle herstellt. Donnerstags wird damit immer Brot gebacken.

Franz und Sigrun Anthofer freuen sich ebenfalls über Gold für ihre Bio-Einkorn-Trottole. Foto: privat

Vom Marillennektar bis zum Aronialikör. In der Kategorie „Schnaps/Saft“ traten fünf Direktvermarkter an. Herbert Ebener aus Bernreith (Ottenschlag) errang für den Apfel-Aroniasaft, den Apfelsaft, den naturtrüben Apfelsaft sowie den Birnensaft jeweils Bronze. Thomas Kronister aus Ottenschlag konnte für den Apfel-Himbeersaft eine Goldene sowie für Kronis Marillennektar und dem Waldviertler Apfelsaft jeweils Bronze mit nach Hause nehmen. Der Nusslikör von Monika Adam aus Kirchschlag wurde ebenfalls mit Bronze ausgezeichnet. Die Waldviertler Kriecherl e.Gen aus Rappottenstein konnte sich über eine Goldmedaille für den Kriecherlsirup und eine Bronzemedaille für den Kriecherlnektar freuen. Christian Bisich vom Campus Edelbrand in Kleinondorf (Rappottenstein) schaffte für den Aronialikör und den zwölf Jahre alten Apfelbrand jeweils Gold sowie für den Apfel-Birnensaft und dem Waldviertler Kriecherl jeweils Bronze.

