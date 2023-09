Inspirierendes Auslandssemester für Mitarbeiterin des HKZ Groß Gerungs

Lydia Wegsada bekleidet bereits eine Führungsposition im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs. Das hält sie jedoch nicht davon ab, weiter intensiv an ihrem Master-Abschluss an der Fachhochschule Wiener Neustadt, Campus Wieselburg zu arbeiten. Im Zuge des berufsbegleitenden Studiums erhielt sie zudem nun die einmalige Gelegenheit für ein Auslandssemester in den USA, und das trotz anspruchsvoller Position als Teamleiterin des Marketings im Herz-Kreislauf-Zentrum.

"In diesen sechs Monaten habe ich nicht nur wertvolles Fachwissen erworben, sondern auch persönlich eine immense Entwicklung durchgemacht", erklärte Wegsada. "Die Fähigkeit, mich neuen Situationen anzupassen, meine Komfortzone zu verlassen und offen für verschiedene Kulturen und Perspektiven zu sein, sind nur einige der Eigenschaften, die ich während meiner Zeit in den USA gewonnen habe und von nun an in meinem beruflichen und privaten Umfeld einsetzen kann."

Das Auslandssemester absolvierte sie an der renommierten Millikin University in Decatur im Bundesstaat Illinois. Neben ihrem intensiven Studium im Bereich „International Business“ nahm Frau Wegsada jede Gelegenheit wahr, um die vielfältigen Orte des Landes zu erkunden.

Trotz ihrer Verpflichtungen als Teamleiterin der Marketing-Abteilung im Herz-Kreislauf-Zentrum fand Lydia Wegsada eine gute Balance zwischen beruflichen Verpflichtungen und persönlichem Wachstum. Sie betont, dass die Unterstützung des Unternehmens, der offene Austausch mit den Mitarbeitern und die Möglichkeiten der Digitalisierung, wie Online-Meetings und virtuelle Kommunikationstools, entscheidend für ihren erfolgreichen Studienaufenthalt im Ausland waren. Die modernen Technologien würden eine effektive Zusammenarbeit trotz der geografischen Entfernung ermöglichen und unterstreichen die Bedeutung der Digitalisierung in der heutigen Arbeitswelt.

"Wir gratulieren Frau Wegsada herzlich zu ihren beeindruckenden Leistungen und ihrem vorbildlichen Engagement in ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Die Fähigkeit, ein anspruchsvolles Studium und eine verantwortungsvolle Führungsposition zu vereinen, verdient höchste Anerkennung", betont Geschäftsführer Fritz Weber voller Freude.