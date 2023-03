Mit dem Jäger auf dem Motorschlitten durch sein Revier in Schönbach

Er will mir einen Mischwald zeigen, den er selbst aufgeforstet hat, wir wollen Spuren von wilden Tieren (auch von Wolf und Luchs) suchen, seine Damhirsche im Gehege und das Wild im Wald füttern. Das alles per Motorschlitten. Ein Presse-Termin, ganz nach meinem Geschmack. Als ich mich dann mit dem Auto zu ihm aufmache, liegt schon seit vielen Tagen kein Schnee mehr in Zwettl. Ich gehe davon aus, dass die Motorschlittenfahrt ins Wasser fällt und wir wandern werden. Bei blauem Himmel und Sonnenschein fahre ich die kurvigen Straßen zu seinem Revier rauf und freue mich: Es liegt noch Schnee! „Es ist schon aba“, lacht Gerhard Blabensteiner zur Begrüßung. Das Wort verstehe ich. Es heißt, es taut, aber bei mir daheim nennen wir das „aper“. Wir gehen zu einem Unterstand, wo der Motorschlitten steht, und steigen auf.

Erste Station: Das Damhirsch-Gehege

Selfie: Gerhard Blabensteiner und Sonja Eder bei der Motorschlittenfahrt durchs Jagd-Revier in Schönbach. Foto: Sonja Eder

„Ein bissl Gymnastik täte mir gut“, schäme ich mich ein wenig, weil ich erst beim dritten Versuch auf dem Sozius sitze. Diese Rückenlehne ist ja wirklich im Weg, um sich damenhaft hinaufschwingen zu können! Brumm, brumm, der Motor läuft. Blabensteiner gibt Gas, es haut mich gleich zurück. Ich kralle mich am Vordermann fest und genieße die – für mich ungewohnte Fahrt – nicht wirklich.

Hirsche in Blabensteiners Gehege. Foto: privat

Als wir am Damhirsch-Gehege stehen bleiben, warten die Tiere schon gesammelt darauf, gefüttert zu werden. „Ein schönes Fotomotiv so in der Sonne mit dem Schnee“, rufe ich. Aber als ich viel zu schnell absteige, laufen sie alle weg. Blabensteiner geht in eine Hütte und holt Futter für die Hirsche. Bio-Futter, wie er betont, Heu aus eigener Erzeugung und zugekaufte Körndl. Ich warte lange am Zaun, dass die Tiere zur Futterstelle kommen – doch vergebens, sie sind sehr scheu. Wir wollen weiter und ich frage: „Schickst mir ein Foto von den Hirschen?“ Am Ende einer großen, noch mit schwerem Schnee bedeckten Wiese, über die wir brausen, kommen wir zur nächsten Futterkrippe.

Futter in der Krippe wird um diese Jahreszeit kaum mehr angenommen. Foto: privat

„Wir haben auf das Futter vergessen!“, rufe ich. Blabensteiner zeigt mir, dass noch ausreichend Heu in der Krippe liegt. „Jetzt suchen die Rehe schon frisches Grün und nehmen das Futter nur noch wenig an“, erklärt er und zeigt grüne Stellen mitten im Schnee. Die Rehe haben sich die Stellen freigemacht, um frische Pflanzen zu fressen, die schon unter dem Schnee hervorkommen. Ich lausche seinen Erklärungen über die Wildtiere, freue mich aber mehr auf die Weiterfahrt auf dem Motorschlitten – mittlerweile macht es richtig Spaß, über die mit Schnee bedeckten Wiesen zu fahren. Gerhard lässt mich hinter das Lenkrad für die nächste Weiterfahrt.

Beide Arme fest um den Vordermann gewickelt

Ich kann das „ski doo“ im schweren, patzigen Schnee kaum in der Spur halten, wechsle nach wenigen Metern wieder auf den Sozius. Jetzt wird es aber richtig abenteuerlich. Blabensteiner biegt scharf links in den Wald und plötzlich geht es in engen Serpentinen ziemlich bergab, finde ich. Mächtige Bäume rasen an uns vorbei. „Ein Video von meinem Abenteuer für meine Kollegen wär doch fein“, denke ich. Ich entscheide mich sofort wieder dagegen, ich brauch ja schließlich beide Arme, um mich an Blabensteiner festzukrallen! Rechts von uns geht es steil hinauf, links steil hinunter, überall dicke Baumstämme, gefährlich nahe.

Foto: Sonja Eder

Gerhard lässt an Fahrt nach und erklärt zwischendurch die Strukturen des unterschiedlichen Waldes. „Der gehört noch gepflegt. Das ist ein sehr schöner Wald.“ Dann bleibt er stehen. „Wir sind hier in einem alten Tannenwald“, er zeigt nach oben. Die Tannen in dieser Menge und Höhe wirken exotisch auf mich, so einen Wald kenne ich nicht. Blabensteiner weist auf die vielen jungen Tannen, die durch Naturverjüngung aufgehen, dazwischen viele Buchen, einige Fichten. „Bei dieser Menge gibt es auch kaum Wildverbiss“, erklärt er und zeigt auf die jungen Tannen-Spitzen. Auf einer anderen großen Lichtung deutet Blabensteiner stolz auf einen Wald, den er selbst vor Jahren gepflanzt hat: „Tannen, Fichten und Buchen – das ist ein guter, gesunder Mischwald“.

Wildtier-Spuren haben wir keine mehr gesucht, dafür war es echt lustig, auf dem Motorschlitten durch die schöne Landschaft zu düsen. Und lehrreich war es auch!

