Ein Lendenschurz, Pfeile mit Widerhaken und eine ausklappbare Trompete aus Tibet: Wenn man durch das Haus von Norbert und Inge Lindenbauer in Moidrams geht, prasseln gleich mehrere Kulturen auf einen ein.

Das Ehepaar eint eine große Leidenschaft: Sie reisen gemeinsam um die ganze Welt und das schon seit 1972. Dabei haben sie bereits 88 Länder besucht. „Der Motor für das alles ist meine Frau“, sagt Norbert Lindenbauer lachend. Seit vielen Jahren reisen die beiden mittels „Rotel“, dem rollenden Hotel: Ein Bus mit 20 Sitzplätzen fährt eine vorgeplante Route ab.

privat

Geschlafen wird im Bus: „Bei den Betten gibt es drei Höhen, wie bei einem Stockbett. Der beste Platz ist ganz oben“, sagt Inge Lindenbauer. Sie wird heuer 78 Jahre alt, ihr Mann 80. Viel Komfort bietet das „Rotel“ nicht. An Bord gibt es weder Duschen, noch Toiletten. „Wir sind Campierer, eine gewisse Abenteuerlust muss man mitbringen“, sagen sie unisono.

Das Ehepaar kam Anfang Jänner von ihrer jüngsten Reise zurück: 22 Tage lang durch Sudan und Äthiopien. Mit dem Rotel legten sie so 5.600 Kilometer zurück. „Auf diese Art sieht man einfach mehr, als bei normalen Reisegruppen“, erklärt Norbert. So haben die beiden mittlerweile etwa Neuseeland, Südengland, China, Afrika gesehen.

Goldgräber-Demo und ein Sprengstoff-Lkw

Nicht immer gehe alles glatt: „Vergangenes Jahr sind wir bis zur Achse in der Wüste im Sand eingesunken. Ein Reifen war kaputt“, erzählt Norbert. Am Dach sind aber immer mindestens drei Ersatzräder montiert. „Der jüngste Fahrgast musste raufkraxeln“, sagt Inge.

Auch Herzklopfen bekamen die beiden bereits bei ihren Reisen. So gerieten sie im Sudan mit dem Bus in eine Demonstration von Goldgräbern. „Sie haben die Straße mit Steinen zugeschüttet und waren aggressiv. Wir haben umgedreht und wären fast nicht rausgekommen. Da waren wir schon schmähstad“, erzählt Inge.

privat Mit diesem Bus tourt das Ehepaar regelmäßig durch die Welt.

Wenn die zugezogene Moidramserin nicht im „Rotel“ sitzt, klettert sie leidenschaftlich gern auf Berge. So war sie bereits auf dem Mont Blanc, in Bolivien auf 6088 Meter oder im Himalaya-Gebirge, wo sie Reinhold Messner traf. „Ich bin nicht nur abenteuerlustig, sondern auch bergnarrisch“, sagt Inge Lindenbauer lachend.

Die wildeste Reise erlebten die beiden 2002. Damals flogen sie nach Papua Neuguinea. Zeitgleich gab es in Bali, wo die beiden eine Zwischenlandung machten, einen Anschlag. Ein Lkw hatte Sprengstoff geladen und fuhr in ein Ausgehviertel, es gab 185 Tote. Der Reiseveranstalter bot den beiden an, von der Reise zurückzutreten. Sie flogen trotzdem. „Der Flieger war leer, ich konnte auf fünf Sitze liegend schlafen“, erinnert sich Inge Lindenbauer.

Auf den Spuren von Menschenfressern

Von Bali aus flogen die beiden über mehrere Zwischenstopps mit einem Kleinflugzeug nach Wamena, in die „grüne Hölle“, sagt Inge: „Dort gibt es keine Straßen, man kann das Gebiet nur mit einem Flugzeug erreichen.“ Die Menschen leben dort noch wie in der Steinzeit. „Die chinesische Regierung ist dort einmal drübergeflogen und hat Äxte abgeworfen“, erzählt Norbert.

Dort ging es zu Fuß und über einen Fluss weiter in den Urwald. Dabei ist auch ein Floß gekentert: „Fotoapparate waren kaputt, die Koffer sind weggeschwommen – es war schon wild“, sagen die beiden. Der „Höhepunkt“ folgte aber noch: Im Urwald fand die Reisegruppe Überreste eines Menschen: Hände und Kopf waren auf einem Baum gesteckt, daneben befand sich eine Feuerstelle. Der Reiseleiter erklärte den Lindenbauers, dass eine Frau aus einem Dorf „geraubt“ wurde. Der Dieb wurde dann vom Stamm gejagt, erlegt und verspeist.

Reiseziele auf Weltkarte abgesteckt

Mit von der Reise nahmen die beiden mehrere Pfeile – darunter auch jene mit Widerhaken, die für menschliche Ziele gedacht sind. Auf einer Anrichte in ihrem Haus in Moidrams sind weitere Souvenirs verteilt. Dahinter hängt eine Weltkarte, auf denen die bereisten Länder abgesteckt sind.

Wo es bisher am schönsten war? „Neuseeland hat alles, von der Wüste über Seen“, sagt Inge Lindenbauer und strahlt.