Großes Lob für die Caritas-Einrichtungen

Die Freude über die Gäste war in diesen Caritas-Einrichtungen groß. Immerhin nahmen sich die beiden Jungpolitiker Zeit für ausführliche Gespräche und sorgten mit Eis für eine kühle Erfrischung.

„Für viele Menschen mit Behinderungen ist die Tagesstruktur der Caritas in Zwettl ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zum ersten Arbeitsmarkt. Um dies in Zukunft noch besser zu ermöglichen, braucht es eine größere Durchlässigkeit am Arbeitsmarkt. Bei meinem Besuch durfte ich durch viele offene und ehrliche Gespräche mit den Menschen mehr über ihre Arbeit und Forderungen an die Politik erfahren“, sagt Grünberg. Für Lukas Brandweiner war es nicht der erste Besuch: „Es ist immer wieder schön zu sehen, mit wie viel Freude und Herzblut hier gearbeitet wird. Das spürt man auch, vom Zivildiener über die Klienten bis zur Leiterin.“

Nicht nur für Beate Stinauer und ihr Team gab es Lob, auch die Mannschaft rund um Florian Bauer, dem Leiter der Caritas Recycling, begeisterte die beiden Nationalratsabgeordneten. „Der Recyclinghof in Zwettl leistet nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den geregelten Arbeitsalltag, sondern widmet sich durch die Trennung verschiedenster Materialien voneinander auch den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Zwettl kann auf mehrerlei Ebenen stolz sein, ein derartiges Vorzeigeunternehmen zu haben“, unterstreicht Grünberg.