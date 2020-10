Das Team des Bärenwald Arbesbach und Vier Pfoten trauern um ein ganz besonderes Tier, das mit seiner Ruhe und seinem Selbstbewusstsein alle, Menschen und bärige Mitbewohner, in seinen Bann zog: „Vinzenz war mit seinen 32 Jahren auch schon deutlich älter als die meisten Bären in freier Wildbahn je werden. Dennoch war er immer ein so stabiler, gesunder Bär, dass wir bis vor kurzem nicht damit gerechnet haben, ihn so schnell zu verlieren“, sagt Sigrid Zederbauer, Betriebsleiterin im Bärenwald Arbesbach.

Es ist dies der zweite Schicksalsschlag für den Bärenwald in diesem Jahr: Anfang Juni musste der 32-jährige Bär Jerry von seinem Leiden erlöst werden. Seine Gelenke waren in Folge der tierquälerischen Haltungsbedingungen, denen Jerry vor seiner Rettung durch Vier Pfoten jahrelang ausgesetzt war, stark in Mitleidenschaft gezogen und bereiteten ihm zuletzt starke Schmerzen.

Vinzenz ist friedlich eingeschlafen

Leider verschlechterte sich Vinzenz‘ körperlicher Zustand in den vergangenen Wochen rapide. Verschiedene medikamentöse Therapieversuche haben wenig und nur kurzfristig Erfolg gezeigt. In den letzten Tagen wollte er auch nicht mehr fressen und schien ohne Lebenslust: „Wir haben schließlich schweren Herzens beschlossen, sein Leiden nicht unnötig zu verlängern. Er ist dann friedlich und im gewohnten Umfeld eingeschlafen.“

Vinzenz, dieser stattliche, helle Bär mit dem freundlichen Blick, hinterlässt eine unglaubliche Lücke. „Er war mit seiner stets ausgeglichen und freundlichen Art so etwas wie der Ruhepol. Viele Besucherinnen und Besucher des Bärenwald waren deklarierte Vinzenz-Fans. Wie er da prächtig und mit seiner selbstbewussten Art durchs Gehege gestreift ist... ‚Vinzi for President!‘ haben wir scherzhaft immer über ihn gesagt“, erzählt Zederbauer wehmütig.

Vinzenz war stets auf der Suche nach einem Leckerbissen. Er liebte die Abkühlung im Wasser und ließ kein freundschaftliches Gerangel mit seinen bärigen Mitbewohnern aus. „So werden wir alle ihn in Erinnerung behalten: souverän, umgänglich und zufrieden - und natürlich wunderschön“, sagt Betriebsleiterin Zederbauer.

Rettung 1998 war emotionaler Moment

Nicht immer konnte Vinzenz durch natürliches Waldgebiet streifen. Er wurde 1988 in Slowenien geboren und geriet bald darauf gemeinsam mit seiner Schwester Liese in die Hände von Zirkusdompteuren, die kurze Zeit später verschwanden und die beiden in der Steiermark zurückließen. Dort wurden die Geschwister als Werbeträger für einen neuen Skilift missbraucht und ab Juli 1989 in einer 300 Quadratmeter kleinen Betongrube auf der Gemeindealpe bei Mitterbach als Attraktion für Touristen missbraucht.

Vinzenz und Liese fristeten ganze neun Jahre ein trauriges Dasein. Sie lernten schnell, dass durch "Männchen machen" sich die Leute zur Fütterung mit Essensresten hinreißen ließen. Nach dem Konkurs der Firma konnte und wollte sich niemand mehr um die Liese und Vinzenz kümmern. Daher übernahm Vier Pfoten die Betreuung und organisierte schließlich die Übersiedlung in den Bärenwald Arbesbach.

Vier Pfoten Geschäftsführer Josef Pfabigan war federführend bei der Rettung von Vinzenz und Liese am 8. September 1998 dabei. Er erinnert sich: „Es war ein unglaublich emotionaler Moment für uns alle zu beobachten, wie diese beiden gequälten Bären erstmals die Natur erkundeten. Gleich im darauffolgenden Winter hielten sie ihre erste Winterruhe – was für eine Freude und ein echter Erfolg! Dass Vinzenz sich zu so einem stattlichen und selbstbewussten Tier entwickeln würde, das noch viele schöne Jahre in unserem Bärenwald verbringen konnte, ist uns allen natürlich ein großer Trost in einer Zeit des Verlusts.“