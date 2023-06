Marco Paolacci nimmt Abschied von Stift Zwettl

Letzten Sonntag bot der Stiftskirchenchor Zwettl, die Solisten und Orchester der Stiftsmusik, der Mädchenchor Puellae Clara Vallensis, das Ensemble anima mea und David Wittmann an der Orgel ein reichhaltiges musikalisches Programm. Beginnend mit einer Kanon-Improvisation von Soili Perkiö, über Laudato Si von Franz von Assisi und Locus iste von Anton Bruckner zur „Spatzenmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart, wurde der Abschied von Marco Paolacci musikalisch gefeiert.

Franz Fischer moderierte den musikalischen Teil und dankte Marco Paolacci einfühlsam für seine umfangreiche Tätigkeit als Stiftskapellmeister. „Der Stiftskirchenchor wurde im Oktober 2014 und einige Jahre später wurde das Ensemble anima mea, gegründet. Bei der ersten Probe sangen wir einen Kanon von Telemann einfach mal einstimmig. Mittlerweilen besteht der gemischte Chor aus circa 35 Sängern. Wir erarbeiteten in dieser Zeit ein breites Repertoire an Werken. Es entstand eine schöne Gemeinschaft.“

Marco Paolacci der sichtlich gerührt nach Dankesworten suchte, erzählte, dass er vor neun Jahren, als er sich für die Stelle in Zwettl bewarb, nicht genau wusste, wo Zwettl lag. Der gebürtige Südtiroler hatte inzwischen sein Herz in Zwettl und ans Stift mit seiner berühmten Egedacher Orgel verloren. Und dennoch -„Nach einer so langen Periode, in der ich alles gegeben habe, ist es nun an der Zeit etwas Neues zu machen“ beschrieb Marco Paolacci seinen Gefühlszustand und ergänzte „ich bin ziemlich ausgelaugt“.

Stiftsabt Johannes Maria Szypulski erinnerte sich an den Beginn, als Marco Paolacci als Erstgereihter von fünf Kandidaten seinen Dienst im Stift Zwettl antrat. „Du hast nicht nur die Kirchenmusik weiterentwickelt, sondern auch die Menschen motiviert, die Gottesverehrung durch die Musik auszudrücken. Dabei hast du auch durch die Gründung des Mädchenchores die Jugend mit einbezogen“ betonte Stiftsabt Johannes Maria Szypulski.

Als kleines Dankeschön überreichte der Abt dem scheidenden Stiftskapellmeister ein gerahmtes Bild von der Egedacher Orgel. Ebenso erhielt er von Frau Vizebürgermeister Andrea Wiesmüller ein Buch über die Stadtgemeinde Zwettl.

Ein kleines Trostpflaster bleibt dennoch: Marco Paolacci bleibt dem Stiftsfestival im Sommer als Leiter erhalten. Seine Nachfolgerin steht übrigens seit kurzem fest. Es ist die aus Wiener Neustadt stammende Musikerin Stefanie Sillar.