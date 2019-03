Karl Anton Klang wurde am 20. April 1951 in Stögersbach geboren. Bereits mit 19 Jahren heiratete er Hedwig und führte mit ihr die Fleischerei, die Landwirtschaft und später auch noch das Gasthaus. Als seine Kinder auf eigenen Füßen standen, widmete er sich ganz seinen geliebten Pferden und wurde Fiaker in Wien.

Die Verabschiedung von Karl Klang fand am 9. März in Allentsteig statt.