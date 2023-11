B 37 bei Rastenfeld wieder ein Stück sicherer

Am 3. November hat Abgeordneter zum Nationalrat Alois Kainz im Beisein von Bürgermeister Gerhard Wandl von der Marktgemeinde Rastenfeld und NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker den Sicherheitsausbau Rastenfeld im Zuge der Landesstraße B 37 eröffnet.

In einigen Abschnitten der B 37 gab es bereits Überholmöglichkeiten in Form eines 2+1 Ausbaues (z.B. Droß, Lengenfeld, Gföhler Berg, Gföhl, ...). Um die Verkehrssicherheit auch in Rastenfeld zu erhöhen, hat das Land NÖ einen weiteren Ausbau der Landesstraße B 37 auf einer Gesamtlänge von rd. 1,8 km inklusive Errichtung einer niveaufreien Anschlussstelle bei der Kreuzung B 37 / L 7054 in Rastenfeld durchgeführt. In diesem Zuge erfolgte auch die Sanierung der L 7054 auf einer Länge von rund 300 m.

Brückenneubau wurde notwendig

Die Zulegung des Zusatzstreifens für ein gefahrloses Überholen auf der B 37 erfolgte von der neuen Anschlussstelle Rastenfeld in Fahrtrichtung Krems auf einer Länge von rund 1,2 km. In diesem Bereich wurde die B 37 auf rund 13 m verbreitert. Die Neuerrichtung der verkehrssicheren Anbindung bei der Kreuzung mit der L 7054 erfolgte niveaufrei. Die Niveaufreimachung erfordert eine Brücke. Es wurde ein Rahmentragwerk mit einer Gesamtlänge von 36,60 m errichtet. Die Fundierung erfolgte mittels 16 Stk. Bohrpfählen mit einem Einzeldurchmesser von 1,20 m. Die Fahrbahn der L 7054 wurde auf einer Länge von rund 300 m ab der Kreuzung mit der B 37 in Richtung Mottingeramt saniert. Für eine optimale Entwässerung wurden zwei Entwässerungsbecken gebaut.

Durch den Neubau von zwei asphaltierten Begleitwegen für den landwirtschaftlichen Verkehr wird die Verkehrssicherheit zusätzlich maßgeblich erhöht. Vom Ortsende Rastenfeld aus in Richtung Betriebsgebiet wurde im Zuge der Niveaufreimachung ein neuer Gehsteig errichtet. Die Arbeiten wurden von der Firma Strabag AG aus Rastenfeld ausgeführt. In den nächsten Wochen werden von der Straßenmeisterei Gföhl aus ökologischen Gründen noch Bepflanzungen vorgenommen.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 8,3 Millionen Euro, wovon rund 8,1 Mio. Euro vom Land NÖ und rund 200.000 Euro von der Marktgemeinde Rastenfeld getragen werden.