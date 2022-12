Zwei „Runde“ stehen an in der Erdäpfelwelt Schweiggers

Mehr als drei Jahre sind vergangen. Drei Jahre, die durchaus schwierig waren. Doch nun zeigt sich die Erdäpfelwelt Schweiggers wieder mit positivem Blick in die Zukunft. Maria Hödl, die Leiterin des Arbeitskreises Museum und Erdäpfelwelt, lud zur traditionellen Abschlusssitzung des Museumsjahres. Zum ersten Mal allerdings ohne Gründungsmitglied Hermann Grünbeck, der erst im September dieses Jahres verstarb. Ihm wurde ihm Rahmen der Sitzung noch ein Mal gedacht.

Die erfreuliche Nachricht: Das Museum konnte 2022 wieder an die Vor-Pandemie-Zeit anschließen. 2020 und 2021 sei man laut Hödl gezwungenermaßen „auf Sparflamme gelaufen“. Der Besuch von Gruppen brach völlig ein, der Besuch von Einzelpersonen, besonders in den Ferienmonaten, stimmte aber weiterhin optimistisch. Im heurigen Museumsjahr stieg der Besuch von Busgruppen dagegen wieder deutlich an.

Zum großen Jahreshighlight wurde auch das Bezirksfest anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“. Dafür gestalteten die Mitglieder des Arbeitskreises zahlreiche Kinderstofftaschen mit Erdäpfeldruck und bastelten Figuren für das Märchen vom Kartoffelkönig.

Groß sei zudem die Vorfreude aufs kommende Jahr. 2023 stehen nämlich gleich zwei runde Geburtstage an. Das Museum wird 30 und die Erdäpfelwelt zehn Jahre alt.

