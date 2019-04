Siegfried Ganser tritt 2021 nicht mehr an .

Zum Abschnittsfeuerwehrtag lud der Feuerwehrabschnitt Allentsteig am 7. April ins Gasthaus Klang.

Abschnittskommandant Siegfried Ganser freute sich, Vertreter von 19 seiner 20 Wehren begrüßen zu können, nur von der FF Schmerbach war kein Vertreter gekommen. Ganser ist glücklich, dass derzeit über 50 FF-Jugendliche im Abschnitt mit dabei sind, lobte den großen Arbeitsaufwand, der hinter dem Ergebnis stehe und gratulierte Jugend-Sachbearbeiterin Katharina Fuchs, dass der Abschnitt mehr als die Hälfte der Feuerwehrjugendlichen stelle.

„Ich weiß, dass die Jugendarbeit nicht einfach ist und man viel investieren muss, um so etwas aufzubauen. Meine Feuerwehr Jahrings hat auch eine Jugend, daher weiß ich das“, hob Landtagsabgeordneter Franz Mold (VP) die Wichtigkeit der Jugendarbeit hervor, denn auch Musikvereine und Sportvereine würden um die Jugend werben.

Ganser betonte im Hinblick auf den Großbrand 2018 in Merkenbrechts, dass das Thema Wasserknappheit am Einsatzort auch im Hinblick auf den Klimawandel immer virulenter werde: „Das müssen wir uns in den nächsten Jahren genau anschauen“, sagte der Abschnittsfeuerwehrkommandant.

Ganser betonte auch, dass man schon jetzt in den Feuerwehren planen solle, wie es nach den Wahlen 2021 weitergehe. Er selbst sei dann auch 20 Jahre im Abschnittskommando dabei (seit 2011 Kommandant) und werde selbst nicht mehr kandidieren: „Mit 60 möchte ich Schluss machen. Wenn man schon das Glück hat, einen jungen Stellvertreter zu haben, soll der nachfolgen“, betonte Ganser und rührte die Wahlwerbetrommel für Michael Hartner.

Weiters betonte der Abschnittskommandant, dass die EDV-Erfassung der Tätigkeiten in den Feuerwehren immer besser werde. Das trage sicher auch dazu bei, dass die Einsatzstatistik nach oben gehe. Als Gast-gebender Bürgermeister betonte Josef Baireder, dass die Vielzahl an Ehrengästen, die hohe Wertschätzung gegenüber den Feuerwehren zeige. „Der Einsatzbereich der Feuerwehren geht heute viel weiter als für Brandeinsätze, technische Einsätze oder Tierrettungen“, unterstrich Baireder Flexibilität und Versiertheit der Feuerwehren.

Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Knapp betonte, dass es besser und sinnvoller sei, einen Vertreter des Bezirkskommandos anzurufen, als ein Email zu schreiben, sollte wo der Schuh drücken.

Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger (VP) hob die vielen Dienstjahre der Geehrten hervor, ihr Kollege Alois Kainz (FP) sprach sich für den Erhalt jeder noch so kleinen Feuerwehr aus. Viertelsfeuerwehrkommandant Erich Dangl sprach Hochachtung für die geleistete Arbeit aus und betonte, dass Wärmebildkameras beim HLF-Ankauf gefördert werden.

Ausgezeichnete Feuerwehrmänner

Verdienstzeichen 3. Klasse des NÖ Landesfeuerwehrverbandes:

Gerhard Winter (FF Schwarzenau), Markus Steiner (Franzen) und Andreas Holzmann (Echsenbach).

Ehrenzeichen für 60-jährige verdienstvolle Tätigkeit:

Richard Bauer (Großhaselbach).

Ehrenzeichen für 50 Jahre im Feuerwehrdienst:

Wilhelm Schmied (Bernschlag), Josef Königsecker und Ferdinand Meixner (beide Echsenbach), Otto Herzog (Merkenbrechts) sowie Franz Lemp (Wegscheid).

Ehrenzeichen für 40 Jahre:

Werner Schatzko und Siegfried Thor (beide Allentsteig), Josef Langthaler und Gerhard Hartl (beide Altpölla), Erich Hartl und Rudolf Kainz (beide Bernschlag), Josef Hofbauer und Karl Holzmann (beide Echsenbach) sowie Helmut Burger, Heinrich Hengl und Franz Semper (alle Schwarzenau).

Ehrenzeichen für 25 Jahre:

Gerhard Dworak (Breitenfeld), Ewald Dangl (Merkenbrechts), Jürgen Kaburek und Klaus Jürgen (beide Scheideldorf), Reinhard Scheidl (Schwarzenau) sowie Helmut Pöll (Stögersbach).

Verdienstmedaillen des Roten Kreuzes für oftmalige Blutspende:

Silber: Florian Glaser (35 Mal) Bronze: Sandra Altrichter (15 Mal)